El comitè d'empresa d'Iberpotash a Súria rebutja el tancament de Vilafruns i el considera «precipitat»

El comitè d'empresa d'Iberpotash-ICL a Súria ha lamentat el tancament de l'activitat productiva a la mina de Vilafruns (Balsareny-Sallent) i ha dit que no comparteixen la decisió, ja que "no es correspon a la intenció inicial d'evitar una crisi socioeconòmica al teixit industrial i de serveis de la comarca i, per extensió, als llocs de treballs directes i indirectes". Consideren que el tancament "precipitat" de la producció a Vilafruns deixa el Pou III com a única infraestructura d'extracció de l'empresa, de manera que "qualsevol incidència tècnica fins que es posi en marxa la rampa de Cabanasses suposa un risc social innecessari". També creuen que serà difícil arribar al milió de tones d'extracció per assegurar la viabilitat de l'empresa.

Segons el comunicat que ha fet públic el comitè d'empresa, la sostenibilitat de la mineria passa pel "compromís amb el territori i els beneficis ambientals, socials i econòmics que se'n deriven". Són conscients que aquest 2020 és "singular i inesperat", així com també "dramàtic". Tot i això, creuen que aquests circumstàncies s'han de superar "des de la proporcionalitat i la contenció". Lamenten la "incertesa" que suposa aquesta situació i que presenta "massa interrogants".

Asseguren que la direcció de l'empresa s'ha pronunciat "en la voluntat de centrar la producció a Súria, sense perjudicar la plantilla pròpia i, fins i tot, continuar amb els acords i contractacions anunciades, amb la finalitat d'assegurar la capacitat productiva a la mina de Cabanasses i la seva futura expansió".

Alhora, però, diuen que perquè l'empresa sigui viable s'han d'extreure 1.000.000 de tones anuals de potassa i, sense l'aportació de la mina de Vilafruns, creuen que és "impossible a causa de la complexitat del jaciment de Cabanasses". Asseguren que hi haurà una pressió afegida sobre la mina de Cabanasses, de manera que caldran "uns terminis superiors als que ha expressat la companyia per arribar a les tones que fan viable l'activitat sense l'aportació de la mina de Vilafruns". Per això, han reclamat garanties salarials i d'ocupació durant aquest impàs.