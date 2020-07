Montajes Rus planeja acomiadar ara 240 treballadors

La direcció de l'empresa Montajes Rus, de Berga, ha comunicat avui al comitè d'empresa la presentació d'un nou ERO d'extincions per acomiadar 240 persones, en comptes de les 66 plantejades inicialment, segons ha informat CCOO en un comunicat. Segons el sindicat l'empresa ho fa com a conseqüència de la decisió d'Iberpotash de tancar definitivament l'explotació de la mina de Vilafruns, segons ha informat el sindicat CCOO.

En el comunicat CCOO d'Indústria rebutja l'expedient i exigeix a les direccions d'Iberpotash i de Montajes Rus un pla de transició per al tancament de l'explotació minera que permeti minimitzar l'afectació d'aquesta mesura sobre l'ocupació de les persones que treballen actualment a la mina de Vilafruns.

CCOO alerta que la decisió de tancar l'explotació d'un dia per l'altre suposa un cop dur per a l'ocupació a les comarques del Bages i del Berguedà i adverteix que moltes empreses del territori en patiran indirectament les conseqüències. Per això demana a Iberpotash que reconsideri aquesta decisió i acabi d'aplicar el pla de transició per traslladar l'activitat productiva de la mina de Sallent a Súria.

CCOO lamenta aquesta decisió oportunista d'Iberpotash, després dels últims accidents mortals ocorreguts el mes de juny, i recorda que fa temps que el sindicat està denunciant la inseguretat existent i està demanant que es revisin i incrementin les mesures de seguretat a la mina.