Nissan admet «interès» per les plantes de Catalunya però diu que no hi ha «una oferta robusta i concreta» per salvar-les

Nissan admet que hi ha "interès" per les plantes de Catalunya però deixa clar que no hi ha cap oferta "concreta i robusta sobre la taula" per salvar les fàbriques. Així ho ha assegurat el responsable d'operacions industrials a Nissan Motor Ibérica, Frank Torres, en una trobada amb periodistes. L'automobilística nipona ha ofert als treballadors ajornar sis mesos el tancament previst per aquest desembre i no fer fora ningú fins al gener, per donar temps a trobar opcions de reindustrialització a canvi que els sindicats firmin l'acord per l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) abans que s'acabi el període de consultes. Torres ha explicat que no contemplen retirar l'ERO perquè és un marc que permet "buscar acords" amb seguretat jurídica.

"Estem disposats a seure i veure les millors solucions possibles per aconseguir, de la manera menys traumàtica possible, atraure terceres parts que vulguin reindustrialitzar", ha afirmat Torres. La proposta de la direcció també inclou el reinici de la producció de furgonetes elèctriques i de pick ups, cosa que permetria ser més "atractius" de cara a tercers, ha dit.