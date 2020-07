Nissan planteja ajornar al juny del 2021 el tancament de les plantes de la Zona Franca

L'empresa Nissan ha plantejat ajornar al juny del 2021 el tancament de les plantes de la Zona Franca. Es tracta d'una pròrroga de sis mesos que el directiu de la companyia encarregat de la liquidació de les fàbriques catalanes, Frank Torres, ha traslladat aquest dimarts al comitè d'empresa en la tercera mediació a la seu dels serveis territorials de Treball a Barcelona. Com a contrapartida, els treballadors haurien d'abandonar la vaga indefinida i reprendre la producció a l'agost. Els representants sindicals continuen plantats i han assegurat que no negociaran aquesta proposta fins que Nissan no retiri l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per a 2.525 treballadors que hi ha sobre la taula: "Seguim sense reconèixer aquest procés".