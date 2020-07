Els treballadors de Montajes Rus pressionaran ICL per mantenir una part de la producció de Vilafruns

El comitè d'empresa de Montajes Rus està decidit a pressionar la direcció d'ICL perquè mantingui una part de la producció a la mina de Vilafruns fins al 2022 mentre l'empresa n'estudia la viabilitat. El comitè ha celebrat avui al matí a Sallent una assemblea informativa per als treballadors de Montajes Rus, que ahir va presentar un ERO per acomiadar 248 treballadors. A les 5 n'hi ha prevista una altra, en la qual els treballadors decidiran quines accions sindicals cal prendre per pressionar l'empresa.

El president del comitè d'ICL, Rubén Gaona, qua també ha participat en l'assemblea, ha explicat a aquest diari que mantenir temporalment una part del camp d'explotació permetria que el 80% dels treballadors del Montajes Rus afectats per l'ERO no perdessin la feina. Tot i això, Gaona admet que «és complicat» que la direcció d'ICL canviï de parer i mantingui, encara que només sigui per un període de temps breu, la producció a la mina.