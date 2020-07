Els treballadors de Rus esperen poder revertir el tancament de Vilafruns

Els treballadors de Montajes Rus, empresa subcontractada a la mina de Vilafruns, confien a poder «revertir» la decisió d'ICL de tancar les instal·lacions de Balsareny-Sallent. Ahir al matí més d'un centenar d'empleats van reunir-se a Sallent per intercanviar opinions, ja que avui arrenquen les negociacions amb la direcció de Montajes Rus, que ha anunciat un ERO que afectarà 248 dels 450 empleats que té l'empresa.

Fonts del comitè recorden que l'expedient arriba després dels dos accidents laborals mortals ocorreguts a la mina i que, en tots dos casos, eren treballadors de la subcontractada. Dimarts vinent, coincidint amb el Fòrum de la Mineria del Bages, preveuen la primera de les mobilitzacions. Òscar Cano, president del comitè d'empresa de Montajes Rus, va confirmar ahir a aquest diari que participaran en aquesta trobada, tot i que d'entrada no hi havien estat convidats.

Un centenar d'empleats de Montajes Rus van aplegar-se, al matí, a l'Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent amb l'objectiu de concretar les accions a emprendre després que Montajes Rus anunciés que acomiadaria 244 empleats. «Ara comencen dues lluites, una per revertir la decisió d'ICL de tancar Vilafruns i l'altra per rebaixar tant com es pugui l'ERO», va reconèixer el president del comitè d'empresa de Montajes Rus, Òscar Cano.

Per la seva banda, el secretari general d'Indústria del Vallès Occidental-Catalunya Central, Josep Rueda, va denunciar la «injustícia» dels acomiadaments. «Tot és conseqüència d'una decisió que es pot revertir», va assegurar. En aquest sentit, va afegir el president del comitè d'empresa d'ICL, Rubén Gaona, present a l'assemblea, mantenir temporalment una part del camp d'explotació de Vilafruns permetria que el 80% dels treballadors del Montajes Rus afectats per l'ERO no perdessin la feina.

Segons Rueda, per ser viable, Iberpotash hauria de poder produir un milió de tones de potassa, una xifra que amb el tancament de Vilafruns i amb només la mina de Súria «no es donarà». «És una decisió errònia per al futur de la mineria», va assegurar, tot recalcant que «Sallent no és suplementària, és necessària».

A l'assemblea de treballadors també hi van assistir els alcaldes de Balsareny, Sallent, Súria i Berga. També la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps. En declaracions als mitjans, Camps va reconèixer «la gravetat» de la situació. «Cal esperar a veure com evolucionen les negociacions, però treballarem incansablement perquè tingui el menor impacte», va dir, tot avançant que està en comunicació «directa» amb tots els departaments de la Generalitat implicats.

En paral·lel, el comitè d'empresa d'ICL, que no comparteix el tancament de Vilafruns, va emetre un comunicat en el qual assegura que la decisió genera «masses interrogants». Consideren que dependre només de Súria deixa l'empresa en una situació perillosa davant de qualsevol incidència tècnica.