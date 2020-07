Acord de bones pràctiques entre empreses i repartidors

Les plataformes de repartiment a domicili Deliveroo, Stuart, Glovo i Uber Eats han signat un acord sectorial de bones pràctiques amb l'Associació Espanyola de Riders Missatgers (Asoriders), l'Associació Professional de Riders Autònoms (APRA) i l'Associació Autònoma de Riders (AAR), que representen més de 1.500 repartidors. L'acord recull propostes orientades a augmentar les garanties i proteccions dels empleats mitjançant protocols d'actuació en casos d'emergència.

En concret, les empreses s'han compromès a fomentar les mesures d'higiene i seguretat necessàries durant les diferents fases de la crisi sanitària per evitar contagis i facilitar els recursos apropiats per a la protecció dels repartidors.

A més, s'han inclòs propostes per a situacions d'emergències meteorològiques. Les empreses han manifestat el seu compromís per establir mecanismes de seguiment per detectar i actuar quan es produeixin incidències que puguin afectar el servei. El document també posa de manifest la lluita contra el frau i la cessió no autoritzada dels comptes, davant la qual s'ha proposat establir mecanismes de detecció i control. A més, es recull un compromís de diàleg i transparència.

L'acord s'ha donat després de diverses reunions entre empreses i associacions de repartidors. «Aquest acord marca un veritable punt d'inflexió que esperem que sigui l'inici d'una col·laboració a llarg termini», ha assegurat el director general d'Adigital, José Luis Zimmermann.