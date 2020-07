El Govern espanyol destina 663 milions en ajudes al sector del transport

El Govern espanyol ha aprovat un decret de mesures per ajudar el sector del transport amb 663 milions d'euros per a empreses privades, un import que inclou la reducció de taxes portuàries. Pel que fa a empreses públiques, el text augmenta la capacitat d'endeutament de Renfe fins als 1.000 milions d'euros per compensar la caiguda de la demanda, i 110 milions d'euros per a la Societat Estatal d'Infraestructures del Transport Terrestre (SEITTSA) perquè atengui els seus compromisos d'obra pública.

Ho ha explicat el ministre de Transports, José Luis Ábalos, en una roda de premsa en què ha recordat que aquests imports se sumen als 800 milions d'euros per al transport públic a les Comunitats Autònomes.

D'altra banda, el decret també estableix que les recomanacions de l'Agència Europea de Seguretat Aèria per als viatges en avió siguin obligatòries. Ábalos ha destacat que Espanya va més enllà que la resta de països de la Unió Europea. «Això dona més seguretat als aeroports», ha assegurat.

Ajudes al transport terrestre

El text possibilita una moratòria en el pagament de les quotes dels contractes de préstecs, lísing i rènting de vehicles dedicats al transport públic discrecional de viatgers en autobús o del transport públic de mercaderies de més de 3,5 tones que hagin experimentat una reducció d'ingressos.

Aquesta mesura permetria un ajornament de 250 milions d'euros per al transport discrecional i de fins a un total de 330 milions d'euros per a mercaderies.

També prorroga tres mesos la validesa dels certificats d'ITV amb data d'inspecció entre el 21 de juny i el 31 d'agost. Tindran preferència de pas per passar la ITV les empreses de transport públic de mercaderies o de viatgers titulars d'una llicència comunitària.