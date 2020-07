Els treballadors de Montajes Rus es concentraran aquesta tarda per defensar els seus llocs de treball

Els treballadors de l'empresa berguedana Montajes Rus faran un acte de protesta aquest divendres a la tarda contra l'ERO presentat per l'empresa i en defensa dels llocs de treball. A les 17.30 h, faran una concentració davant l'accés a la mina d'Iberpotash de Vilafruns (carretera C-16, km 60,5, a l'alçada de la benzinera el lleó).

Un centenar d'empleats de Montajes Rus van aplegar-se, dimecres al matí, a l'Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent amb l'objectiu de concretar les accions a emprendre després que Montajes Rus anunciés que acomiadaria 248 empleats. «Ara comencen dues lluites, una per revertir la decisió d'ICL de tancar Vilafruns i l'altra per rebaixar tant com es pugui l'ERO», va reconèixer el president del comitè d'empresa de Montajes Rus, Òscar Cano.

Per la seva banda, el secretari general d'Indústria del Vallès Occidental-Catalunya Central, Josep Rueda, va denunciar la «injustícia» dels acomiadaments. «Tot és conseqüència d'una decisió que es pot revertir», va assegurar. En aquest sentit, va afegir el president del comitè d'empresa d'ICL, Rubén Gaona, present a l'assemblea, mantenir temporalment una part del camp d'explotació de Vilafruns permetria que el 80% dels treballadors del Montajes Rus afectats per l'ERO no perdessin la feina.

Segons Rueda, per ser viable, Iberpotash hauria de poder produir un milió de tones de potassa, una xifra que amb el tancament de Vilafruns i amb només la mina de Súria «no es donarà». «És una decisió errònia per al futur de la mineria», va assegurar, tot recalcant que «Sallent no és suplementària, és necessària».