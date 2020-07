Els bombers van intervenir per apagar la crema de pneumàtics

Els bombers van intervenir per apagar la crema de pneumàtics mireia arso

El tall de carretera que van protagonitzar els treballadors de Montajes Rus a les sis de la tarda va originar cues quilomètriques en les dues direccions de la C-16, a l'altura de la gasolinera del Lleó, al terme municipal de Sallent. Els manifestants van dur a terme diverses accions a la via, com la crema de pneumàtics, que va provocar la intervenció d'una dotació de Bombers per apagar les flames. Dues patrulles dels Mossos d'Esquadra també es van desplaçar a la zona. En total, el tall va durar gairebé una hora, tot i així les retencions a la C-16 i a les vies adjacents es van mantenir fins mitja hora més tard.