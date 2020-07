El Parlament insta el Govern central a regular el teletreball i la conciliació

El Parlament ha instat el Govern a regular el teletreball. Amb el confinament per la covid-19 com a teló de fons, la cambra ha aprovat aquesta petició d'una moció de Cs que demana a la Generalitat que insti l'executiu espanyol a reformar la nova realitat laboral derivada del teletreball per garantir els drets dels treballadors i possibilitar la conciliació laboral. També insta l'executiu de Torra a regular el teletreball amb diàleg amb els representants dels treballadors, per garantir «la desconnexió digital i les condicions laborals adequades». D'altra banda, reclama impulsar polítiques digitals al món rural.

La cambra ha demanat que es millori la cobertura i qualitats de connexió perquè «es faci realment possible la connectivitat del món rural». Entre els punts de la moció aprovats també hi ha la petició d'ajudes i convenis publico-privats per al desenvolupament del 5G o impulsar línies d'ajuda per crear espais de teletreball.