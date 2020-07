El tràfic al Port de Barcelona cau el 19% durant el primer semestre

El tràfic al Port de Barcelona va caure el primer semestre de l'any el 19% en relació amb el mateix període del 2019 per la pandèmia. Segons va explicar ahir el director general del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, en roda de premsa telemàtica, els descensos han estat de dos dígits en gairebé totes les categories. Les exportacions de contenidors han caigut prop del 3% (336.720 TEU) i les importacions ho han fet en el 15% (255.566 TEU). Pel que fa als resultats, el port ha obtingut un benefici de 12,5 milions d'euros, el 39% menys. La presidenta, Mercè Conesa, va assegurar que el pitjor moment en l'àmbit de les mercaderies ja ha passat i sobre els creuers no ha pogut concretar quan tornaran a la capital catalana. Carbonell va explicar que la davallada del tràfic total s'explica per la reducció en els transbordaments i en especial dels petrolis refinats.