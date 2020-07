Els treballadors de Montajes Rus alcen la veu per defensar els seus llocs de treball

Un centenar de treballadors de Montajes Rus van protagonitzar ahir a la tarda un tall de carretera a la C-16, a l'altura de la gasolinera del Lleó de Sallent, per tal de pressionar la direcció d'ICL perquè mantingui la producció a la mina de Vilafruns i evitar l'ERO de la seva empresa, Montajes Rus, subcontractada de la primera, que deixarà 248 persones sense feina. Amb l'objectiu d'alçar la veu i visibilitzar la seva situació, els manifestants van iniciar una crema de pneumàtics enmig de la via i van originar cues quilomètriques en les dues direccions durant gairebé una hora.

«No a l'ERO, Montajes Rus és l'hora de lluitar» és el lema de la pancarta que sostenien els manifestants durant la concentració. Tots ells pretenien mostrar rebuig envers la decisió d'ICL de cessar l'activitat a la mina de Vilafruns. Una decisió que va provocar que l'empresa subcontractada Montajes Rus presentés un ERO per acomiadar 248 persones, en lloc de 66, xifra plantejada inicialment. La notícia va agafar els treballadors amb la moral baixa, ja que en les últimes setmanes han mort dos empleats de Montajes Rus a causa de dos accidents laborals a la mina de Vilafruns, quan unes lloses de pedra els van caure a sobre.

«Els dies que estem vivint són difícils, ja que hem hagut d'afrontar la mort de dos companys, però si ens unim tots no ens aturaran», clamava Òscar Cano, president del comitè d'empresa de Montajes Rus. Al seu voltant, els manifestants llançaven petards, encenien bengales i defensaven amb vehemència els llocs de treball. «La vida de 248 famílies està en joc i tirarem endavant totes les accions que calguin», remarcava.

De fet, un centenar d'empleats de Montajes Rus van aplegar-se dimecres al matí, a l'Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent, amb l'objectiu de concretar les accions a emprendre després que l'empresa presentés l'ERO a 248 empleats. «A partir d'ara, comencem dues lluites, una per revertir la decisió d'ICL de tancar Vilafruns i l'altra per rebaixar tant com es pugui l'ERO», apuntava Cano. Al seu costat, el president del comitè d'empresa d'ICL, Rubén Gaona, subscrivia les seves paraules i assegurava que els treballadors de Montajes Rus tenen tot el seu suport. «L'objectiu és aconseguir que la direcció d'ICL mantingui una part de la producció a la mina de Vilafruns fins al 2022 mentre l'empresa n'estudia la viabilitat», assenyalava Gaona.

A la manifestació també els acompanyava el secretari general de CCOO d'Indústria del Vallès Occidental-Catalunya Central, Josep Rueda, que posava de manifest que mantenir temporalment una part del camp d'explotació permetria que el 80% dels treballadors de Montajes Rus afectats per l'ERO no perdessin la feina. Alhora també remarcava «la injustícia que suposa acomiadar uns treballadors que s'han deixat la pell per l'empresa».

Rueda afirmava que encara es troben en una fase inicial de la negociació i, per tant, «encara hi ha temps per revertir la decisió». De fet, dijous van arrencar les negociacions del comitè d'empresa amb la direcció de Montajes Rus i es va celebrar una concentració a les portes de les instal·lacions de Berga. A banda, dimarts se celebrarà el Fòrum de la Mineria al Bages, on els treballadors preveuen «fer soroll».