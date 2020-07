Les administracions inverteixen 70 milions en la renovació de la vinya

El ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i les comunitats autònomes van acordar durant la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural d'aquesta setmana, que va ser presidida pel ministre Luis Planas, la distribució territorial de 78,2 milions d'euros per a tres línies d'actuació com la reestructuració de la vinya, la prevenció i lluita contra plagues i els programes estatals d'erradicació de malalties dels animals.

En concret, la major partida recau en la reestructuració i reconversió de vinyes per al 2021, a la qual es destinen 70,5 milions d'euros del Fons Europeu Agrícola de Garantia (Feaga).

Per a la seva distribució, la sectorial celebrada fa uns dies va aprovar els criteris, que es fonamenten en la superfície, la producció (en funció inversa del seu valor) i el vi declarat amb indicació geogràfica pel que fa a la producció total.

Agricultur00a va explicar que la seva distribució es realitzarà per trams. En primer lloc, els fons assignats a superfície, per continuar amb els de producció i els d'indicació geogràfica.



Lluita contra les plagues

Per a la lluita contra les plagues s'han destinat, dels fons de l'Estat, 5,9 milions d'euros, que s'han sumat als sis milions d'euros la distribució dels quals ja es va acordar a la sectorial d'abril.

Les partides van destinades a laboratoris col·laboradors amb els programes nacionals de prospeccions fitosanitàries, quarantena i erradicació, així com els programes de vigilància de plagues, de control de llagosta i altres ortòpters i d'erradicació d'organismes nocius.

En el cas de Cantàbria i la Rioja, la totalitat de l'import sol·licitat i acceptat va ser cobert en la distribució de la sectorial d'abril.

En un altre ordre de coses, Isabel Vidal, cap sectorial de la vinya de JARC, va qualificar de «vergo-nyosa» la Resolució del Fons Espanyol de Garantia Agrària que assigna 10 milions d'euros per a la verema en verd per a tot l'Estat. Vidal considera que amb l'aplicació d'un coeficient del 43% de la superfície sol·licitada de la collita en verd, la mesura esdevé inútil.



Línies de suport

En aquest sentit, l'organització agrària va reclamar a les administracions estatal i autonòmica que ofereixin línies de suport per compensar aquesta retallada de l'ajut i també per pal·liar els devastadors efectes del míldiu en la collita d'enguany de les vinyes ecològiques. A Catalunya es van presentar 593 sol·licituds per cobrir 2.227 hectàrees, per un import de 5.510.534,40 euros (xifres que s'aproximen molt als expedients finalment admissibles). Això representa que als productors catalans se'ls aprovarà el 43% de la superfície sol·licitada.