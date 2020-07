CCOO denuncia a Treball que Stradivarius «aprofita» els protocols per la pandèmia per prohibir l'activitat sindical

CCOO ha denunciat a Stradivarius davant Inspecció de Treball per aprofitar els protocols preventius per la covid-19 per "vulnerar el dret dels dos delegats a exercir l'activitat sindical". Segons manifesten, en un comunicat, als representants, que treballen al magatzem logístic que l'empresa té a Cabrianes, se'ls ha prohibit accedir tant a les reunions amb la direcció com a les seves reunions internes de delegats, apel·lant al fet que "treballen en diferents torns".

Segons CCOO tots dos delegats han complert en tot moment les normes de seguretat, l'ús de la mascareta i la distància interpersonal de dues metres a l'hora de dur a terme la seva activitat sindical; unes normes que, asseguren, "l'empresa incompleix quan li convé".

En el comunicat el sindicat assegura que aquesta prohibició "no s'ha donat en cap dels altres centres logístics del Grup Inditex". I exigeixen a la direcció "que cessi en aquesta actitud antisindical".