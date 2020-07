CCOO denuncia la «vulneració de la llibertat sindical» a la planta de Cabrianes d'Stradivarius

CCOO ha denunciat Stradivarius davant la Inspecció de Treball pel que considera una «vulneració de la llibertat sindical de dos representants» al magatzem logístic que l'empresa té ubicat a Cabrianes. El sindicat assegura que la planta sallentina de l'empresa, propietat del gegantí grup tèxtil Inditex, «aprofita la situació de la covid-19 per prohibir l'activitat sindical a l'empresa».

Segons al·lega el sindicat en un comunicat, «l'empresa els ha prohibit accedir tant a les reunions amb la direcció com a les seves reunions internes de delegats, ja que treballen en diferents torns». Per això CCOO afirma que «després de diversos intents infructuosos per resoldre aquesta situació i arribar a una solució, CCOO ha interposat una demanda contra l'empresa davant la Inspecció de Treball per denunciar que s'està vulnerant el dret dels dos delegats a exercir l'activitat sindical».

Segons assegura el sindicat, «els dos delegats han complert en tot moment les normes de seguretat, l'ús de la mascareta i la distància interpersonal de 2 metres a l'hora de dur a terme la seva activitat sindical; unes normes que, en canvi, l'empresa incompleix quan li convé».

CCOO diu que «no entén aquest plantejament d'Stradivarius, que no s'ha donat en cap dels altres centres logístics del Grup Inditex», i per això «exigeix» a la direcció de l'empresa que «cessi en aquesta actitud antisindical».