La covid-19 destrueix 223.700 llocs de treball a Catalunya el segon trimestre d'aquest any

La pandèmia de la covid-19 ha provocat la destrucció de 223.700 llocs de treball i un increment de l'atur de 61.300 persones en el segon trimestre de 2020, coincidint amb els mesos durs de confinament. Entre abril i juny, la taxa d'atur a Catalunya es va situar en el 12,78% i la xifra de desocupats es va enfilar fins als 472.900, segons l'Enquesta de Població Activa. Es tracta de la taxa d'atur més alta des del quart trimestre del 2017 (12,63%) i del nombre d'ocupats més baix des del primer trimestre del mateix any. Els aturats han augmentat un 14,8% en tres mesos i ja hi ha 41.700 treballadors sense feina més que fa un any (+9,67%). Aquestes dades no inclouen els milers d'afectats per ERTO.

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) classifica com a ocupats els milers d'afectats per un Expedient Temporal d'Ocupació (ERTO) relacionat amb la covid-19, seguint les recomanacions de l'OIT i Eurostat. Tot i això, l'EPA sí que mostra un descens de les hores treballades (-22,59%) que es pot explicar per la suspensió o reducció de jornada dels treballadors inclosos en un ERTO.

D'acord amb els resultats de l'Enquesta de Població activa, els tres primers mesos del 2020 han acabat amb 3.227.500 persones ocupades a Catalunya, una caiguda de 223.700 persones (-6,48%) en relació amb el trimestre anterior. En comparació amb l'any anterior, es trenca la dinàmica de guany d'ocupació amb una caiguda del 5,94% i 203.600 llocs de treball menys.

A tot l'Estat, la pandèmia ha destruït 1.074.000 llocs de treball en tres mesos (-5,46%) i ha provocat un increment de l'atur de 55.000 persones, situant la taxa d'atur en el 15,33%.

Pel que fa a Catalunya, la destrucció de l'ocupació s'ha repartit entre sectors, sent l'agricultura l'únic que registra un increment de 300 persones. El descens més pronunciat dels últims tres mesos és el dels serveis (-180.000 ocupats) seguit de la construcció (-22.100) i la indústria (-21.700).

Aquestes xifres s'han traslladat en un augment dels aturats de 50.100 persones en el sector serveis, deixant el total d'aturats en 224.300 persones, una dada que no es donava des del primer semestre del 2014. A la indústria els aturats s'han doblat, passant de 22.100 persones sense feina a 44.000 a finals de juny, una xifra, que tampoc es donava des d'inicis del 2014. La construcció és el sector que ha experimentat un increment menor de l'atur (+5.800).

Durant el segon trimestre de l'any els treballadors del sector privat han disminuït en 205.800 ocupats. També ha caigut, tot i que de manera menys pronunciada, l'ocupació al sector públic on hi ha 17.800 llocs de treball menys que a finals de març.

Per tipus de feina, entre abril i juny els contractes temporals dels assalariats catalans han continuat disminuint, passant de 594.900 a 509.200, un descens de 85.700 contractes. Els indefinits també baixen tot i que ho fan amb menys intensitat. En el segon trimestre de l'any es registren 118.200 contractes indefinits menys, i el total queda en 2.201.800.

En valors absoluts, el nombre d'aturats és la pitjor dada des del quart trimestre del 2017, quan hi havia 479.200 desocupats.

La taxa d'atur entre els homes catalans del segon trimestre de 2020 va ser del 12,66% (246.700), mentre que entre les dones va ser més elevada, del 12,91% (226.200). En comparació amb el trimestre anterior, l'indicador masculí baixa (-0,03) i en canvi, el femení puja gairebé mig punt. La xifra, però, és molt més elevada entre els joves: els menors de 25 anys pateixen un atur del 35,58%, un increment de més de set punts percentuals en els últims tres mesos. En canvi, entre els 25 i 54 anys l'atur és 12,78%, dos punts més, el dels majors de 55 anys se situa en el 9,49%, un descens d'un punt

Durant dels últims tres mesos s'ha detectat un descens de la població activa en 162.400 persones a Catalunya. En canvi, els inactius –és a dir els que no estan buscant feina, estudien, estan jubilats, fan tasques de la llar o tenen una incapacitat permanent– ha tornat a assolir un rècord històric (+166.000) i ja són 2.621.600 persones.

A tot l'Estat, la pandèmia ha destruït 1.074.000 llocs de treball en tres mesos (-5,46%). La caiguda de l'ocupació s'ha centrat en el sector privat, on hi ha 1.229.100 persones menys treballant que fa un any. En canvi, al sector públic hi ha 31.500 ocupats més. La baixada d'ocupació és general en totes les comunitats autònomes menys les Illes Balears, on ha crescut en 9.200 persones aquest trimestre. Els descensos més grans s'han donat a Catalunya, a Andalusia (-198.100) i a la Comunitat de Madrid (-184.000).

L'enquesta també mostra que el 16,20% dels ocupats a l'Estat van treballar des de casa més de la meitat dels dies, un 4,81% més que el 2019.