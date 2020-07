El Govern preveu destinar 3.900 milions fins al 2032 al sector agroalimentari

El Govern català preveu destinar 3.911,1 milions d'euros fins a l'any 2032 al sector agroalimentari per reactivar-lo i transformar-lo després de la crisi de la covid-19, tot això amb la finalitat que Catalunya sigui un territori agroalimentari de referència a Europa.

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, van presentar ahir aquest pla, que inclou deu projectes «transformadors», alineats també amb els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides.

El Govern preveu finançar bona part d'aquest pla gràcies als fons habilitats per la UE per fer front a aquesta crisi, encara que no ha detallat encara quin percentatge del total de recursos es finançarà per aquesta via.

Pere Aragonès va explicar durant la presentació d'ahir que Catalunya està «preparada» per optar a la major quantitat possible de fons europeus, tant préstecs com transferències, tot i que preferentment la segona opció, per tal de «fer més fort» el seu sector agroalimentari.