La sallentina Himesa presenta un ERO per a 32 treballadors

Després de Montajes Rus, ara Himesa. Hidráulica i Mecánica Sallentina S.L., una empresa centenària propietat de la família sallentina Deseuras i especialitzada en el manteniment i la reparació de maquinària, que té com a principal client la mineria bagenca, va anunciar ahir a la plantilla la presentació d'un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per a 32 de les de les 57 persones en plantilla. L'empresa rep l'impacte directe del cessament avançat de l'explotació minera a Sallent, una decisió d'ICL que ja ha comportat un expedient a Montajes Rus per a 244 treballadors.

El comitè d'empresa d'Himesa va fer pública ahir una nota en què avançava una notícia que aquests dies es podia preveure, però que fa només dues setmanes no entrava en (gairebé) cap dels pronòstics. El tancament de la mina de Vilafruns no estava previst fins al 2022, però ICL ha decidit acabar ja la producció a Sallent, al·legant la caiguda del preu de la potassa i els efectes en la producció de la covid-19. L'anunci d'ICL ha agafat per sorpresa les empreses subcontractades de la minera.

L'onada expansiva arriba ara a Himesa, que treballa tant per a la mina de Sallent com a per a la de Súria. Gustau Hosta, alt directiu d'Himesa, explicava ahir a aquest diari que la «incertesa» provocada per l'anunci del tancament de Vilafruns ha provocat la decisió de l'ERO. «Els empresaris podem aguantar un temps. Però no tant», diu Hosta, que recorda l'impacte que ja ha tingut enguany en la mineria a Sallent la pandèmia i els dos accidents mortals del mes de juny passat.

La mesura de l'ERO afecta els 26 treballadors d'Himesa a la mina de Sallent i també sis del taller sallentí de l'empresa. I a la situació actual s'hi afegeix, diu Hosta, la «incertesa» pel futur. «Cal veure com continuarem treballant a Súria, si es redueix o es manté la producció tindrem problemes», augura el directiu.

En aquest context, l'empresa afronta un moment delicat: «hi ha projectes pendents que no sabem si podrem fer, tant de desenvolupament de maquinària com de millores al taller per ser més competitius. No pots arriscar-te a fer inversions si no tens clar el futur», diu Hosta. «Aquesta nova situació posa la companyia en una situació molt delicada que caldrà analitzar seriosament», confirmava ahir el comunicat del comitè.

El tancament de l'activitat minera a Sallent també ha agafat per sorpresa la plantilla. Amador Conde, del comitè d'empresa d'Himesa, explicava ahir a Regió7 que «no esperàvem ara el tancament, no després de la covid. El pla era fer-ho d'aquí a dos anys, amb preparació, amb un trasllat a Súria. Hi havia una previsió a dos anys vista, es volien ampliar instal·lacions, minadors, la feina hauria estat la mateixa. Ara és un 'tanquem i ja us apanyareu'. És el que ha fet Iberpotash».

Montajes Rus i Himesa són les dues subcontractades que aporten més personal a l'activitat minera de Sallent. Però hi ha més empreses vinculades de manera directa a la mineria sallentina, com Exland o Inelect.

La notícia de l'ERO a Himesa arribava 24 hores abans de la reunió, aquesta tarda, del Fòrum de la Mineria, una plataforma que aplega el Consell Comarcal, els ajuntaments miners del Bages, la Generalitat, comitès d'empresa d'ICL, sindicats, associacions empresarials, ICL i Promineria, el col·lectiu de suport a la mineria al Bages promogut per empresaris del territori. Es preveu una tarda calenta, perquè els treballadors de Montajes Rus seguiran la reunió des de l'exterior.

La intenció de la reunió, que inicialment s'havia de celebrar el setembre, és que ICL aporti una solució a l'impacte econòmic i social del tancament de Vilafruns. Però ICL afirma que demanar-ho ara és «prematur». Això explicava ahir la companyia en un comunicat en què assegurava «compartir la necessitat de transparència i d'establir espais de diàleg» per afrontar la situació, però en què avançava que «ICL no podrà encara fer aportacions al punt 2 de l'ordre del dia, dedicat a les perspectives de la producció a Sallent i Súria, ja que encara s'estan avaluant les diferents alternatives per a la consolidació d'un pla de futur per a l'activitat minera, tot intentant minimitzar els impactes derivats de l'actual situació econòmica». Segons la minera, «és necessari preparar un autèntic pla de reindustrialització global de la Catalunya Central, on ICL i la mineria puguin tornar a ser el centre i motor, com és la nostra voluntat, amb l'ajuda de la Generalitat i la resta d'institucions locals i comarcals implicades».