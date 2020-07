La dificultat de trobar feina durant el confinament dispara la població inactiva fins als 2,62 milions de persones

La crisi de la covid-19 ha tornat a provocar un augment sense precedents de les persones inactives durant el segon trimestre del 2020, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA). Entre gener i març es va registrar la xifra rècord de 2.455.300 inactius a Catalunya, un increment de 31.500 persones, en comparació del trimestre anterior. Durant el segon trimestre, els inactius s'han enfilat fins a les 2.621.000 persones, 165.700 més que el març i 193.000 més que a final d'any. És la xifra més alta de l'actual serie històrica de l'Institut Nacional d'Estadística, que mostra les dades des del 2002. L'augment es deu a la dificultat sobtada de trobar una feina en ple confinament i a la dificultat també de començar una feina en cas de trobar-ne.

La població inactiva està formada per les persones de més de 16 anys que compleixen les condicions per treballar però no s'incorporen al mercat laboral, i no són ni ocupats ni aturats. Alguns dels grups que formen aquesta categoria són els estudiants, els jubilats, les persones amb una incapacitat permanent o els que es dediquen a les tasques de la llar.

L'INE assegura que és probable que «una part considerable» dels treballadors que han perdut la feina s'hagin classificat com a inactius perquè no han complert la definició que l'organisme fa d'aturat.

A l'Estat la xifra d'increment de ciutadans disponibles per treballar però que no han pogut buscar feina ha sigut d'1.062.800 persones, i la població inactiva total ja s'enfila a 17.588.700 persones.