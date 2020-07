Experts afirmen que l'explosió d'IQOXE a la Canonja era un accident imprevisible

Els autors de l'informe elaborat per l'Institut Químic de Sarrià (IQS) per encàrrec d'IQOXE sobre l'explosió a la planta de la Canonja el 14 de gener insisteixen que l'incident va ser imprevisible perquè es va deure a una sèrie de factors, alguns desconeguts fins al moment, que es van encadenar. Durant la seva compareixença en la comissió d'estudi de la seguretat del sector de la petroquímica de Tarragona del Parlament, el catedràtic del Departament d'Enginyeria Química i Ciència de Materials de l'IQS, Julià Sempere, va afirmar ahir que «les actuacions d'aquella tarda van ser les correctes» a l'empresa i que cap expert en seguretat hauria predit que una peça del reactor es projectaria a 2,5 quilòmetres, fins a Torreforta. Segons es desprèn de l'informe, el sinistre no es va produir per cap errada humana, de seguretat o defecte de maquinària, sinó per «un seguit de circumstàncies no detectables» que van provocar «una reacció química sobtada».