El Fòrum de la Mineria acaba sense cap compromís concret per aturar els ERO

El Fòrum de la Mineria del Bages va celebrar ahir a la tarda una reunió d'urgència a la Fàbrica Vella de Sallent, de la qual va sortir un compromís del Consell Comarcal del Bages i la Generalitat «per buscar solucions davant els acomiadaments anunciats» amb motiu del tancament de l'activitat extractiva a la mina de Sallent-Balsareny. De moment, els acomiadaments són 248 a la berguedana Montajes Rus, i 32 més a la sallentina Himesa, ambdues subcontractades per ICL per a tasques de manteniment a l'interior de Vilafruns. El compromís per fer reunions entre administracions, que poden arrancar el proper dilluns, sembla un balanç escàs, davant la situació d'emergència per a un sector clau per a l'economia bagenca, però ahir els agents assistents a la reunió el qualificaven de «pas endavant» per donar sortida a aquest moment greu.

La reunió va començar passades les 4 de la tarda, amb un centenar de treballadors de Montajes Rus, ICL i altres subcontractades de la minera a les portes de la Fàbrica Vella amb ganes de fer-se escoltar. Convocats pel Consell Comarcal del Bages, al fòrum hi van assistir els alcaldes dels municipis miners, representants de la Generalitat i agents socials i econòmics del territori, a més de representants d'ICL i dels comitès d'ICL i de Montajes Rus.

La reunió es va celebrar a porta tancada. A l'exterior del recinte, els treballadors de la mina, alguns ja reunits davant la Fàbrica Vella des de la 1 del migdia, cridaven consignes contra el tancament i feien esclatar petards. Hi havia tensió i indignació per una decisió de tancament que ha agafat per sorpresa tothom i que cap dels agents assegura comprendre, tret de l'empresa, que al·lega que l'explotació a Sallent no és viable per la caiguda del preu de la potassa i per la caiguda de la producció per la pandèmia. Ningú diu entendre-ho, encara més si arriba, com és el cas, sense un pla de viabilitat ja prèviament elaborat, després de dues morts a Vilafruns el mes de juny i en plena crisi per la covid-19.



Moments de tensió

Passades les 6 de la tarda, l'escalfor ambiental acumulada durant hores va estar a punt d'esclatar quan els treballadors van decidir-se a fer-se escoltar també dins la sala on se celebrava la reunió. Van accedir al recinte, que no estava tancat, tot i l'oposició dels responsables de la Fàbrica Vella de franquejar-los el pas. Un cop ja dins el vestíbul, i decidits a entrar per la força dins el teatre, on se celebrava la reunió, els treballadors van ser momentàniament aturats per la gerent del Consell Comarcal del Bages, Laura Vilagrà, que va intentar convèncer-los de no rebentar la trobada. Però això només va donar un respir, perquè el centenar de miners estaven disposats a arribar fins a la taula de diàleg. A la seguretat de la reunió, que ja es preveia conflictiva, només hi havia destinat un agent de la Policia Local de Sallent. Aquest i un reforç de dos agents de Mossos d'Esquadra van fer-se forts a la porta del teatre, i després d'alguna empenta, els treballadors van desistir d'accedir-hi. Ja a fora, el secretari nacional d'Indústria de CCOO, José Antonio Hernández, va col·laborar a calmar els ànims.

Van ser moments de molta tensió, que van deixar la reunió a un pèl de suspendre's. Desallotjats els treballadors, hi havia cert temor, entre els participants a la trobada, per com es faria la sortida del recinte. Per si hi podia haver algun enfrontament. Finalment, no va ser així, i la reunió, que va acabar vora les 7 de la tarda, va finalitzar sense cap més incident.



El balanç dels comitès

A la sortida, els agents participants mostraven certa satisfacció per com havia evolucionat una reunió en la qual, tanmateix, ICL no va presentar (com ja havia anunciat el dia abans en un comunicat) cap pla per afrontar les 300 baixes que es preveuen pel tancament de Vilafruns. Cap representant de l'empresa no va fer ahir declaracions, però segons els assistents a la trobada va anunciar que tindrà el pla de viabilitat a punt per al setembre.

Rubén Gaona, president del comitè d'ICL a Sallent, criticava que ICL «s'hagi saltat el pla de trasllat» de l'activitat minera de Sallent a Súria, que estava previst d'aquí a dos anys d'una manera ordenada i sense afectació laboral. Amb tot valorava com a «positiu» el compromís del Consell del Bages amb la Generalitat per «buscar una solució a l'ERO de Montajes Rus o per revertir el tancament». Gaona i Òscar Cano, president del comitè de Montajes Rus, destacaven la «bona voluntat d'ajuntaments i administracions per caminar junts. Amb tot, ambdós lamentaven que a la reunió s'haguessin abordat altres qüestions vinculades a l'activitat minera al Bages, com el futur dels residus salins o el nou col·lector. «No és el que esperàvem avui», deia Gaona.



Reclamar el pla de viabilitat

L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, es mostrava «content per haver escoltat quina és la visió de tots els agents que en formen part», i reclamava a l'empresa «que presenti el pla de viabilitat». «La majoria d'actors demanen que no tanqui la mina o que hi hagi una alternativa. L'empresa ha de dir què pensa fer amb els llocs de treball i que aclareixi la viabilitat econòmica de la mina. Ens han de marcar dates clares», reclamava Ribalta, que destacava el fet que a final d'any es començarà al restauració dels runams salins, primer la Botjosa i «en cinc o sis anys» el Cogulló. Ribalta, amb tot, lamentava que a la reunió «podríem haver aconseguit molt més i els que hi tenen responsabilitats haurien pogut mullar-se més. Amb tot, és un pas endavant», ho resumia.

José Antonio Hernández, de CCOO, per la seva banda, denunciava que ICL «ha trencat el consens dels agents econòmics i socials de la Catalunya Central», que es basava en «la implementació d'un projecte industrial que preveia una sèrie d'inversions en infraestructures i una adaptació de la força del treball de forma no traumàtica». Però, recorda Hernández, «no s'han acabat les infraestructures compromeses» i, en canvi, l'empresa decideix avançar el tancament de Vilafruns.



La seguretat a la mina

A la CGT, també hi havia indignació pel tancament, que el sindicat atribueix a la manca de seguretat a l'interior de la mina que ha provocat dos accidents mortals i un ferit greu en poques setmanes. «El febrer ja vam fer una queixa a la direcció general de Mines i ICL no va fer res», deia Juan Luis Batanero, del comitè d'ICL. «Vam demanar que la seguretat no podia quedar en mans de la gent de Montajes Rus, pel trasllat de miners de Sallent a Súria, perquè els fan treballar amb moltes presses». «Res no és culpa dels treballadors», insistia Dani Erra, del comitè de Montajes Rus. «ICL ens ha fet una punyalada per l'esquena», sentenciava.

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, es queixava que «alguns agents ja donen per vàlid els acomiadaments, però s'ha de lluitar més». En un comunicat, la CUP, la seva formació política, lamentava «les poques conclusions i compromisos» del fòrum.

El conseller bagenc dels cupaires, Guillem Cabra, recriminava a la Generalitat «les paraules buides i la manca de concreció per trobar una sortida al conflicte» i la «manca de respecte d'ICL, que no ha respost cap de les preguntes que se li han fet». Els anticapitalistes proposen «estudiar el traspàs de Vilafruns a mans públiques si ICL hi renuncia».

L'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, que va marxar una estona abans de l'acabament de la reunió per assistir a la concentració a Lledoners amb motiu de la reentrada dels polítics independentistes a la presó, considerava «incomprensible el tancament sense un pla de viabilitat», i l'exalcalde de Sallent David Saldoni considerava «complicada la situació» per l'ERO, «almenys a mitjà termini».



«Decisió empresarial»

Per part de la Generalitat, el secretari general d'Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer, també reconeixia que «hauria estat més convenient tenir un pla abans d'anunciar el tancament» i explicava que «la Generalitat pot intentar treballar amb l'empresa perquè l'impacte sobre els treballadors sigui el mínim possible». «Però el tancament és una decisió empresarial», recordava; «o sigui, que poca cosa hi podem fer». Amb tot, reclamava que ICL «compleixi el seu compromís del pla de desenvolupament», que originalment no havia de ser traumàtic. I afegia: «però és cert que les circumstàncies han canviat» per la pandèmia.



Moció del Consell

En un comunicat, el Consell Comarcal del Bages destacava després de la trobada el fet que «tots els agents treballin conjuntament». Dilluns, el mateix Consell va aprovar una moció que «rebutja el tancament unilateral de la mina de Vilafruns», i en què demana als departaments de Treball i Empresa de la Generalitat que «intercedeixin amb l'objectiu que el tancament no sigui immediat». Tots els grups amb representació comarcal van reclamar a ICL que valori «nous escenaris i planifiqui mesures per minimitzar la pèrdua dels llocs de treball anunciats».