L'Aceb ajorna els Premis Berguedà Empresarial arran de la incertesa

«Per la incertesa provocada per la pandèmia mundial de la covid-19», l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà va decidir ajornar ahir fins a nova data els Premis Berguedà Empresarial.

«Creiem que l'entorn econòmic tan complicat en el que ens trobem és una raó de pes per aquest ajornament. Com tota la resta de la societat, el món empresarial pateix aquesta situació i creiem que no és temps per premis i homenatges», va explicar l'entitat en un comunicat.

Els guardons es van recuperar l'any 2018 després d'un parèntesi de deu anys amb la col·laboració de totes les entitats econòmiques del Berguedà. «En la recuperada i última edició vàrem acordar recuperar-los de forma biennal i la nostra voluntat era que aquest acte fos una celebració multitudinària per posar en valor el talent empresarial local. Una edició presencial seria inviable. La nostra prioritat és garantir la salut i seguretat de tots els assistents i amb les actuals restriccions no és possible mantenir la convocatòria actual», apunta l'entitat.