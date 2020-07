Nissan presenta la seva oferta d'indemnitzacions

La multinacional japonesa Nissan va presentar ahir una oferta d'indemnitzacions per als 2.525 afectats pel tancament de les plantes barcelonines, però de moment no hi ha avenços en la negociació amb els sindicats.

Ho van explicar a Efe fonts sindicals, que van precisar que la reunió amb la mediació de la Generalitat continuava ahir a la tarda.

En un comunicat emès ahir a la tarda, Nissan va detallar que les indemnitzacions contemplen un pla de prejubilacions per als nascuts abans del 31 de desembre de 1966, que inclou l'abonament d'un complement de fins al 85% del salari net fins als 61 anys i l'abonament del conveni especial amb la Seguretat Social fins als 63 anys.

Per als empleats nascuts entre gener del 1967 i desembre del 1970, la direcció ofereix un pla de rendes que inclou un complement del 70% del salari net fins als 61 anys però sense l'abonament del conveni especial.

Finalment, per a la resta d'empleats menors de 50 anys la direcció planteja una indemnització de 45/33 dies de salari per any treballat amb un màxim de 42 mensualitats, mentre que per als treballadors que poguessin recol·locar-se en alguna de les possibles alternatives industrials, la indemnització màxima seria de 33 dies per any treballat amb un topall de 42 mensualitats.

Aquesta proposta, va precisar la multinacional japonesa, està supeditada al fet que s'arribi abans de la fi de període de consultes a un acord que inclogui la represa de la producció a les plantes de la Zona Franca, Montcada i Sant Andreu.

La direcció de Nissan també va explicar als treballadors que les previsions per a l'exercici fiscal 2021 contemplen una producció de 5.500 unitats entre les dues línies.

La d'ahir és la penúltima reunió del període de consultes, que conclou demà, tot i que les dues parts podrien allargar de mutu acord el preceptiu mes de consultes.

El 28 de maig passat, l'empresa automobilística va anunciar la seva decisió de tancar el desembre vinent les plantes que té a la Zona Franca de Barcelona, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca.