La Conca d'Òdena i el Segrià rebran ajuts complementaris pel confinament perimetral

El conseller de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat, Chakir El Homrani, va anunciar ahir a Igualada que la Conca d'Òdena i el Segrià rebran una línia de subvencions addicional per pal·liar els efectes del confinament perimetral que s'ha decretat als dos territoris durant la pandèmia de la covid-19.

Ho va afirmar ahir davant la presència dels alcaldes i alcaldesses de la Conca d'Òdena. Tot i que va anunciar aquest complement econòmic per a aquests dos territoris, no va dir de quina quantitat seran aquestes subvencions perquè encara s'ha de tancar, tot i que va assegurar que es tractarà d'una quantitat «molt elevada».

El pla preveu mesures dirigides a donar suport als treballadors que s'han vist afectats econòmicament i als col·lectius de risc; als autònoms i petites empreses; i a les administracions locals.

En la mateixa compareixença El Homrani va exigir al Govern espanyol que doni una solució als treballadors de fora de la Conca que es van veure afectats pel seu confinament no podent anar a treballar i que encara no han rebut cap indemnització en aquest sentit. El conseller va assegurar que des del Govern es va posar aquesta problemàtica sobre la taula i que va arribar a un acord amb l'executiu de Pedro Sánchez per solucionar-ho. Per això assegura que l'únic que ha de fer l'executiu espanyol és «complir el pacte» i afegeix que aquest problema té una solució tècnica fàcil. A més, remarca que si es dona una situació similar i l'Estat actua, serà «una falta de respecte cap als ciutadans de la Conca d'Òdena»