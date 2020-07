El descens sobtat de francesos deixa la Cerdanya sense turisme estranger

La baixada dràstica de l'arribada de turisme francès ha posat en senyal d'alerta la Cerdanya. Ja no tan sols per l'absència sobtada de turisme de l'interior de França, sinó també per la frenada en sec dels veïns de l'Alta Cerdanya, que en l'última setmana han deixat d'omplir les terrasses de Puigcerdà.

La premissa de l'Estat francès als seus conciutadans de no anar de turisme a Catalunya ha afectat de cop la Cerdanya. En els últims dies els veïns de l'Alta Cerdanya i d'altres departaments de l'Estat francès han deixat de passar la frontera. Això ha encès les alarmes al sector turístic local, que cada estiu té en el mercat francès el principal client estranger.

Aquesta davallada es va notar ja diumenge passat en el mercat setmanal de Puigcerdà, una cita comercial que tradicionalment ha tingut una gran tirada entre les famílies de l'Alta Cerdanya. Les xifres de l'Oficina de Turisme de Puigcerdà, situada a la plaça de Santa Maria, parlen per si mateixes. El diumenge dia 12 de juliol va rebre 79 visitants, dels quals 40 van ser francesos. El diumenge següent, el 19, van ser 69 visitants els que van entrar a l'oficina, dels quals 45 van ser francesos. Aquest últim diumenge, dia 26, en canvi, l'oficina va rebre 21 consultes, de les quals cinc van ser de francesos.

Els tècnics municipals de turisme han apuntat que la davallada de turisme francès s'ha situat al voltant del 75%. Una turista de París allotjada a Puigcerdà apuntava la seva sorpresa i disconformitat amb les indicacions del seu govern perquè, segons deia, a la capital francesa la inseguretat és evident arreu i, en canvi, a la Cerda-nya tothom porta mascareta i respecta la distància de seguretat.

En aquest sentit, les demandes sobre la situació de la frontera i les conseqüències d'un possible tancament s'han convertit aquest estiu en les principals preguntes a l'Oficina de Turisme de Puigcerdà, segons han explicat els seus responsables.

Des de la segona quinzena de juliol, en què es van començar a multiplicar els rebrots de la covid-19 arreu, els hotelers de la Cerdanya estan rebent anul·lacions de reserves. El gremi d'hotelers ha situat la mitjana d'ocupació de juliol en el 65% i la previsió de l'agost al voltant del 70%. Amb tot, el sector viu aquest estiu com una «muntanya russa», segons han apuntat des del gremi, en funció de les mesures i anuncis que van fent els governs.

A banda de França, altres països europeus com Alemanya, Bèlgica o els Països Baixos també desaconsellen als ciutadans viatjar a Catalunya.