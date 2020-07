En marxa l'última reunió del període oficial de consultes pel tancament i l'ERO de Nissan

L'última mediació del període de consultes de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) de Nissan ha començat aquest dijous amb la participació de la direcció, els treballadors i els representants del Departament de Treball, que es connectaran de manera telemàtica. El comitè d'empresa s'ha desplaçat a la planta de la Zona Franca per seguir la reunió que esperen que sigui "dura i llarga", segons ha dit el representant de la CGT, Javier Turrillo, a l'entrada. A banda de la mediació sobre l'ERO, sindicats i directius també es reuniran a les 15h00 amb el secretari general d'Indústria del ministeri, Raúl Blanco, i la directora general d'Indústria del Govern, Matilde Vilarroya, per estudiar les opcions de reindustrialització.

Al llarg d'aquest mes de negociació, Nissan ha ofert ajornar el tancament fins al juny del 2021 o "més enllà" i no fer "acomiadaments traumàtics" aquest any si els treballadors desconvoquen la vaga indefinida i tornen a la feina. "Si vol tornar a obrir, l'empresa haurà de negociar. Si es tanca en banda, demà podem anar tots els treballadors al carrer", ha dit Turrillo.

L'automobilística proposa tornar a treballar després de l'agost per fer front a les comandes pendents i "solucionar" l'excedent de personal, però, segons ha explicat, els sindicats rebutgen acceptar qualsevol acomiadament "mentre no es pacti res en condicions".

Per seguir avançant en les alternatives industrials, els sindicats demanen allargar la negociació i que la multinacional nipona retiri l'ERO, que afecta 2.525 treballadors de les plantes de Zona Franca, Sant Andreu i Montcada i Reixac. "Avui posarem tota la carn a la graella perquè l'empresa entengui que estem disposats a negociar però en un clima on no tinguem l'ERO a sobre, podent acomiadar-nos en qualsevol moment sense pietat", ha afegit.

Sobre la proposta d'indemnitzacions, assegura que lluitaran per unes compensacions "dignes" però diu que aquest punt ha de ser l'últim de la negociació, després de parlar de la reindustrialització i de trobar una fórmula que mantingui els llocs de treball. Segons els càlculs dels sindicats, el tancament de Nissan a afecta més de 20.000 persones. Precisament amb aquest objectiu la mediació s'intercalarà amb una reunió a quatre bandes entre la direcció, els sindicats, el ministeri d'Indústria i el Departament d'Empresa, que ha quedat fixada a les 15:00 hores.

A diferència d'anteriors ocasions, aquesta vegada els sindicats no han convocat una concentració de treballadors a les portes de l'edifici on es fa la mediació com a mesura de prevenció de la covid-19. Fonts sindicals apunten que davant la probabilitat que hi hagi algun "possible cas" de coronavirus han decidit no convocar per "prevenció i responsabilitat".