Seat assegura que apostarà per les empreses de components que estiguin ubicades a Espanya

Seat va presentar ahir la seva estratègia de futur als principals proveïdors a Espanya i va explicar que apostarà per incrementar el grau de localització de components a l'Estat. La companyia va informar telemàticament a 60 dels seus principals proveïdors a Espanya que apostarà per les empreses de components ubicades a l'Estat «per reforçar la cadena de subministrament i impulsar la sostenibilitat», i que està estudiant les tecnologies necessàries que s'han d'instal·lar al país per a l'electrificació i el cotxe connectat. Després d'anunciar el 8 de juliol un pla d'inversions de 5.000 milions d'euros fins al 2025, Seat ha compartit davant la xarxa de proveïdors les claus d'una estratègia que planteja la «transformació de la indústria de l'automòbil a Espanya» com un dels seus objectius principals. El vicepresident executiu de Compres, Alfonso Sancha, va afirmar durant la reunió que «Seat assumeix el seu lideratge i responsabilitat i vol reforçar el teixit industrial espa-nyol», i va afegir que el sector automobilístic es troba en un «punt d'inflexió» i que és el «moment de transformar-se».

Seat també va presentar durant la reunió l'eina S-Rating (Sustainability Rating), una qualificació que permet avaluar i fomentar el compromís dels seus proveïdors per adquirir un compromís addicional amb la responsabilitat social corporativa, el medi ambient i la sostenibilitat.