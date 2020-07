El Solsonès es planteja aplicar restriccions a les zones de bany de la comarca

Les zones de bany del Solsonès –la Ribera Salada, l'Aigua d'Ora i el pantà de Sant Ponç– tenen des de principi de juliol agents de salut que vigilen i donen consells als usuaris sobre les mesures de seguretat que han de prendre arran de la covid-19 i els recorden la normativa de civisme.

El balanç de les primeres setmanes és que «costa molt que la gent respecti les mesures de protecció individual i col·lectives davant de la pandèmia», segons ha detallat el president del patronat de Turisme del Solsonès, Ferran Ginestà. Per això, des del Consell Comarcal no descarten implementar una regulació més estricta si els problemes continuen. Entre d'altres, es plantegen regular les zones d'aparcament, posar horaris de bany o tancar alguns accessos.

Des de fa unes quantes setmanes parelles d'agents de salut recorren les zones de bany del Solsonès per recordar als banyistes les mesures preventives arran del coronavirus, i també les mesures cíviques que s'han de tenir en compte als espais naturals. El ter-ritori va decidir mantenir obertes les zones de bany en rius i pantans, a diferència del que s'ha fet en altres indrets de Catalunya on s'ha optat per prohibir-hi el bany.

Ginestà ha relatat que tancar les zones de bany del Solsonès és «molt complicat perquè els accessos són molt difícils de tancar i, a més, hauria calgut posar molts més agents i controls, fet que hauria suposat una inversió molt gran». Per això, des del Consell Comarcal, juntament amb els ajuntaments implicats, es va decidir contractar uns agents de salut que controlessin les zones de bany i informessin els usuaris sobre les mesures preventives que s'han de prendre per estar protegit davant de la covid-19.

Després de les primeres setmanes de feina dels agents cívics, la conclusió és que «la gent ve a relaxar-se a les zones de bany, i la veritat és que es relaxen en tots els sentits, també en la prevenció». Segons Ginestà, alguns dels espais presenten «força aglomeracions», sobretot els caps de setmana, i «costa molt que la gent respecti les mesures de protecció davant de la pandèmia».

El conseller comarcal també ha explicat a Regió7 que, malgrat que es va estudiar l'opció de tancar les zones de bany de la comarca, la idea es va descartar perquè es va considerar impossible disposar dels recursos per controlar tots els accessos de la zona. El que sí que es va fer abans de la temporada d'estiu és acordar una normativa a nivell comarcal que inclogués una regulació i senyalització dels camins, així com habilitar zones d'aparcament a les zones de bany, entre d'altres, però les actuacions necessàries per poder exigir aquesta normativa hi ha alguns consistoris que encara no les han dut a terme, i fins i tot alguns, com afirma Ginestà, no ho podrien tenir aquest estiu perquè les subvencions no arribaran a temps.