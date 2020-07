Govern i entitats del tercer sector signen un acord per fixar el "model de recuperació social"

Govern i els principals representants del tercer sector, la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social i La Confederació, han signat aquest divendres l'anomenat Acord per a una Catalunya social. L'objectiu és, segons ha dit el president de la Generalitat, Quim Torra, "establir el model de recuperació social i fer que Catalunya avanci cap a una reactivació econòmica, sense deixar ningú enrere". Per la seva banda, els representants del tercer sector han destacat que l'acord és un "primer pas importantíssim" però no el final de res i que cal a partir d'ara seguir treballant. El mateix pacte inclou la creació d'una comissió de seguiment que s'haurà de reunir com a mínim cada mes "per tal de fer seguiment de les mesures proposades en l'acord".

L'acord té com a objectiu d'establir el model de recuperació social, els eixos que han d'orientar les polítiques públiques en matèria social i articular un espai per fer seguiment de les mesures que es prenguin. Entre els principals compromisos hi ha: reduir les desigualtats dins la societat, garantint la igualtat efectiva de drets per a tothom i l'equitat en l'accés a les oportunitats educatives i laborals; reforçar el treball conjunt amb l'administració i un reconeixement de l'esforç de les entitats del tercer sector.

L'acord es basa en 4 eixos: treball de qualitat i protecció social i laboral; infància, adolescència i joventut; garantia dels drets i de la igualtat; suports, acompanyament, autonomia personal i dimensió comunitària; i enfortiment del sector social.

El mateix pacte inclou la creació d'una comissió de seguiment de l'acord que s'haurà de reunir com a mínim cada mes "per tal de fer seguiment de les mesures proposades en l'Acord així com debatre, reflexionar i proposar millores en el conjunt de polítiques socials de la Generalitat". El document fixa que la comissió estarà composta per un mínim de vuit membres en representació de les organitzacions que signen l'acord i quatre membres del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir el Homrani, ha defensat que no hi ha recuperació econòmica si no hi ha cohesió social i ha posat l'accent en la necessitat de "no permetre que passi el mateix" que la crisi del 2008 quan, segons ha apuntat, va comportar un augment de la pobresa i desigualtats. Així doncs, ara, segons el conseller, s'ha d'aprendre la lliçó i que les administracions facin una passa endavant "per no deixar ningú enrere". "No valen les receptes antigues, toca polítiques expansives que estimulin el creixement econòmic", ha conclòs.

El conseller també ha destacat que amb l'acord signat es dota d'una "situació amb més fortalesa" davant de moments "molt complexos" quan es vegin finalment totes les repercussions de la crisi de la covid-19 i ha conclòs que, amb l'acord, Catalunya està en millors condicions per donar-hi resposta.

El president de la Confederació, Joan Segarra, ha definit el pacte com un "pas importantíssim" en el reconeixement del "sobreesforç" de les entitats del tercer sector però també ha avisat que l'acord "no és el final de res". "És un principi molt important per seguir treballant", ha afegit per després reclamar que no quedi "com un paper més signat a un calaix".

Segons Segarra, ara cal treballar "intensament" per posar el sector social al lloc que li correspon i ser tractat com a "pilar de l'estat del benestar". Es tracta doncs, per al president de la Confederació, del "punt de partida per revertir la situació del sector".

Per la seva banda, la presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Francina Alsina, ha dit que l'acord ha de servir per planificar l'acció política i social dels pròxims mesos i anys. I ha establert que les bases de l'acord són la lluita contra la pobresa, l'exclusió social i la no discriminació. "La signatura de l'acord és l'inici d'un llarg camí en què haurem de fer front a diferents reptes. Un esforç de tots els agents socials i del conjunt del Govern", ha afegit.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha clausurat l'acte de la signatura destacant que és "absolutament imprescindible" situar les persones al centre de les polítiques i ha posat en valor que el país no se n'hauria sortit sense l'ajuda de les entitats socials. Un reconeixement que, segons el cap de l'executiu català, s'instititucionalitza en l'acord firmat avui.

Torra ha remarcat que l'acord implica un "compromís de país" per fer que Catalunya avanci cap a la recuperació econòmica "sense deixar ningú enrere". El president l'ha emmarcat en els "grans consensos" ja assolits al país: el pacte amb patronals i sindicats per a la recuperació econòmica i la constitució d'un grup d'experts mèdics "per posar les bases de la transformació de l'estructura del sistema de salut a Catalunya".