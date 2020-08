La crisi per la covid-19 retalla els guanys de CaixaBank del 67% i els del Sabadell del 72,7 %

La crisi de la covid-19 ha llastat els resultats del primer semestre de CaixaBank, que ha guanyat 205 milions d'euros, el 67% menys que fa un any, després de realitzar provisions per un import de 1.155 milions per la pandèmia, la qual podria elevar fins al 5% la taxa de morositat al tancament del 2020.

En un semestre atípic, en què s'ha pogut veure l'impacte de la crisi de la covid-19 en els comptes del grup, principalment per les dotacions extraordinàries dutes a terme, CaixaBank ha aconseguit mantenir estables els seus ingressos 'core' –els derivats de l'activitat bancària– i créixer en quota de mercat en àmbits com els dipòsits, les assegurances de vida, les nòmines o els plans de pensions.

D'alta banda, Banc Sabadell va guanyar 145 milions d'euros fins al mes de juny, el que suposa el 72,7 % menys que en el mateix període de l'any 2020, després d'acumular provisions per 1.089 milions.

En una comunicació a la CNMV, el supervisor borsari espanyol, Sabadell va precisar ahir que es tracta del nivell de provisions requerit per «l'actualització dels models d'IFRS9 –la nova normativa comptable que afecta els bancs– que incorporen els nous escenaris macroeconòmics per la covid-19».

L'entitat especifica que aquest nivell de dotacions suposa un cost de risc de crèdit de 107 punts bàsics, en línia amb l'objectiu previst.