La plantilla de Montajes Rus trasllada la seva protesta a la mina de Súria

Una cinquantena de treballadors de la berguedana Montajes Rus van bloquejar ahir al migdia els accessos a les instal·lacions mineres de Súria, una acció que s'emmarca en la protesta pel tancament de Vilafruns. La plantilla ja havia amenaçat de fer aquest bloqueig, atès que en el seu interior es veu la situació «molt complicada» i volen visibilitat per a la seva reclamació de mantenir oberta l'activitat minera a Sallent-Balsareny i de minimitzar els efectes de l'ERO presentat per Montajes Rus per a 248 treballadors.

La protesta d'ahir va generar cert col·lapse a l'entrada i sortida de la mina de Súria, fet que va generar alguns moments de nervis entre treballadors de Montajes Rus i els camions que havien de circular per la mina. No serà la darrera acció reivindicativa, alerten els treballadors de Montajes Rus, que, amb tot, ahir lamentaven la baixa participació en la protesta. El fet que ICL ja estigui buidant la mina de Vilafruns de minadors i maquinària dona escasses esperances a part de la plantilla de capgirar la situació. Hi ha desànim a Montajes Rus, tot i que els representants dels treballadors es mostren disposats a continuar lluitant per revertir la situació.

El resultat del Fòrum de la Mineria de dimarts passat, que va acabar sense acords concrets, tampoc no ajuda a mantenir la confiança a capgirar el tancament. I els representants de Montajes Rus alerten que el tancament de Sallent podria ser «la punta de l'iceberg» dels plans de la multinacional per a les seves instal·lacions del Bages, segons explicava ahir a aquest diari Santi Calvo, del comitè d'empresa. «Vilafruns suposa el 60% de l'extracció de potassa del total de la mineria al Bages. El tancament de Vilafruns és inviable», segons Calvo, que diu que no entén com ICL posa en marxa aquesta clausura sense tenir encara enllestides les infraestructures a Súria per garantir el manteniment de la producció, a l'entorn del milió de tones anuals. «Tot això ens fa pensar molt malament», diu Calvo.

D'altra banda, el ple municipal de l'Ajuntament de Súria va aprovar dijous per unanimitat una moció conjunta en què s'expressa «de forma clara i rotunda» el suport consistorial als treballadors afectats pel tancament de la mina de Vilafruns i a les seves famílies. En la moció també es demana a ICL i a la Generalitat una planificació clara del futur de l'empresa i de les infraestructures públiques necessàries per al sector.

La moció, presentada conjuntament pels cinc grups de la corporació municipal (PSC, GIIS, ERC, aiS i JxS), reitera «el compromís» de l'Ajuntament per aconseguir una «activitat minera segura i sostenible, ambientalment i econòmicament», i pel manteniment o reconversió «dels llocs de treball ara afectats pel tancament de la mina de Vilafruns». L'Ajuntament de Súria també es ratifica en la voluntat de «continuar treballant conjuntament amb tots els actors afectats» en els àmbits laboral, empresarial i institucional per a «la reubicació i/o sortida laboral dels treballadors afectats pel tancament de Vilafruns per tal de minimitzar l'impacte econòmic i social». En la moció també es demana que la disminució de producció per part d'ICL «no faci eludir els compromisos que té actualment l'empresa amb l'Ajuntament» i es recorda que Súria és «el municipi que més impacte rep de l'explotació minera». A més, s'insta els governs de la Generalitat i de l'Estat a valorar «la possibilitat d'una inversió pública que garanteixi l'execució d'un pla de viabilitat que sigui beneficiós per al ter-ritori i per a tots els treballadors».