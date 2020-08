Seat contractarà 100 treballadors per al seu desenvolupador de software

Seat:Code, el centre de desenvolupament digital de la compa-nyia automobilística amb seu a Martorell, contractarà 100 treballadors més en els propers mesos i assolirà els 150 empleats, que se centraran en la creació de noves solucions de programari per a Seat, Cupra i el Grup Volkswagen en la seva nova seu que situa a la Rambla de Barcelona.

Un any més tard de la seva posada en marxa, Seat:Code ha traslladat la seva seu barcelonina, des d'on presta servei a totes les marques de la companyia de màrqueting, vendes, producció, logística i mobilitat.

El president de Seat, Carsten Isensee, va destacar ahir que «la nova seu de Seat:Code és un exemple més del nostre compromís amb la ciutat que ens va veure néixer fa 80 anys». «Barcelona –afegeix– és un dels majors 'hubs' de digitalització i innovació europeus, i amb Seat:Code contribuirem a millorar la seva posició».

El director tecnològic de Seat, Sebastian Grams, afirma que «Seat:Code no és només un pilar estratègic i transversal per millorar l'eficiència a través de la digitalització avançada de la compa-nyia i els seus processos, sinó que també permet el desenvolupament de nous productes digitals per crear nous negocis per a Seat més enllà del cotxe».

Des de Seat:Code ja s'han desenvolupat diversos projectes, entre ells l'eina digital de logística que va permetre la fabricació de respiradors d'emergència a l'inici de la crisi de la covid-19. Els empleats de la nova seu de Seat:Code treballaran al costat d'un equip de la divisió de programari de Porsche per compartir sinergies.