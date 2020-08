L'entrada de turistes internacionals a Catalunya cau un 96,5% al juny

El nombre de turistes internacionals que va visitar Catalunya al juny es va enfonsar un 96,5%, fins als 76.634, segons dades provisionals de l'Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) de l'INE. La davallada és molt similar a l'experimentada a tot Espanya: 204.926 turistes internacionals van visitar el país aquell mes, un 97,7% menys que en el mateix període del 2019.

Al juny, els turistes internacionals només van poder entrar a l'Estat si provenien d'un país de la zona Schengen, excepte Portugal, a partir del dia 21 coincidint amb la finalització de l'estat d'alarma, tot i que un grup de turistes alemanys que ho van poder fer uns dies abans a les Illes Balears.

La poca afluència de visitants estrangers també va repercutir en la despesa a Catalunya, només 39 milions d'euros, un 98,5% menys que el juny del 2019.

Catalunya va ser la primera destinació turística de l'Estat en els darrers dies de juny, amb un 37,4% del total, seguit del País Valencià, amb un 15,4%, i les Illes Balears. Quasi la meitat dels viatgers internacionals que van arribar en territori català eren de nacionalitat francesa, el 47,1%, quan el govern gal encara no havia emès la recomanació de no creuar la frontera per la situació epidemiològica de Catalunya. Pel que fa les dades acumulades en la primera meitat de l'any, Catalunya arrossega un descens del 74%, amb 2,3 milions de turistes.

França va continuar sent el principal emissor al conjunt de l'Estat, amb 64.895 turistes, un 37,1% del total però un 93,2% menys que fa un any, seguit d'Alemanya (-97,4%) i el Països Baixos (-96,9%).

La despesa per turista cau a més de la meitat

L'escassa afluència de turistes internacionals a Catalunya comparat amb el juny de l'any passat va provocar que aquests visitants només fessin una despesa total de 39 milions d'euros, és a dir un 98,5% menys que l'any anterior, segons les dades provisionals de l'Enquesta de Despesa Turística (Egatur). La despesa per persona es va situar en uns 507 euros, un 56,2% menys que el mateix mes del 2019 mentre que la despesa per persona i dia va ser de 104 euros, un 52% menys. L'estada mitjana per persona va ser de 4,9 dies, un 8,7% menys.

La pandèmia i el decret d'estat d'alarma també ha enfonsat els ingressos procedents del turisme en el primer semestre ja que s'han desplomat un 75,1%, fins als 2.334 milions d'euros; només superat per les Illes Canàries, amb 3.455 MEUR (-58,1%).

Al conjunt de l'Estat, els visitants estrangers van fer una despesa de 133 milions d'euros, un 98,6% menys, mentre que la despesa per persona es va situar en 651 euros, un 40,6% menys. En xifres acumulades fins el primer semestre, la despesa s'ha desplomat un 70,6%, amb 11.840 milions d'euros.