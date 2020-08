Jordà anuncia 13 milions d'ajudes directes per als afectats pel míldiu

El departament d'Agricultura destinarà 13 milions d'euros a una línia d'ajudes directes per als pagesos amb vinyes afectades per la plaga del míldiu. Ho va anunciar ahir la consellera Teresa Jordà, que va garantir que se'n podran beneficiar aquells viticultors amb camps on la collita es vegi reduïda un 55% o més respecte la verema de l'any passat.

«Volíem ser diligents i que la verema es pogués fer més enllà de l'afectació severa del fong», va remarcar Jordà després de reunir-se amb les principals organitzacions agràries. L'ajuda màxima que podrà rebre cada agricultor serà de 20.000 euros. Segons Agricultura, hi ha aproximadament 11.000 hectàrees arreu de Catalunya on el míldiu ha arrasat més de la meitat de la collita.

Jordà va recordar que aquest any la plaga del míldiu està tenint una afectació «gairebé sense precedents», amb explotacions on s'ha perdut el 100% de la collita i «un gran gruix» de camps on les pèrdues són del 70%. El territori més afectat, va apuntar, és el Penedès, especialment els camps basats en agricultura ecològica.

«Calia donar sortida a una plaga tan bèstia», va afirmar la consellera, tot subratllant que la nova partida de 13 milions d'euros es destinarà a subvencions directes per als agricultors amb més del 55% de la collita malmesa. Per beneficiar-se'n, caldrà que els viticultors estiguin inscrits al Registre Vitivinícola (RVC) i ser jove agricultor, agricultor professional o titular d'una Explotació Agrària Prioritària.

Segons Agricultura, el programa de subvencions es publicarà durant la primera quinzena de setembre, i la previsió és que els pagesos afectats puguin cobrar una ajuda màxima de 20.000 euros. Segons els càlculs del departament, l'ingrés dels diners es farà efectiu durant el primer trimestre del 2021 i hi ha prop d'un miler de pagesos que se'n podran beneficiar.

La consellera va anunciar els 13 milions d'euros en una reunió amb representants dels principals sindicats, organitzacions agràries i entitats vitivinícoles, molts dels quals reclamaven que les ajudes es concedissin a partir d'un 50% d'afectació de la collita. Jordà va apuntar que finalment s'ha consensuat un 55% de vinya malmesa «després de fer números i veure quina era la manera més efectiva possible [de concedir les ajudes]».

En paral·lel, Jordà va garantir que el departament obrirà una línia de crèdits flexibles per complementar les ajudes anunciades ahir, tot i que no va detallar-les.