L'atur millora al juliol però la xifra és un 30,8% superior respecte fa un any

L'atur registrat va retrocedir en 15.670 persones al juliol a Catalunya comparació al juny i la xifra de desocupats es va situar en 469.349 treballadors, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball i Economia Social. Concretament, el descens va ser del 3,23%, mentre que en relació al mateix mes de l'any passat, es van registrar 110.519 aturats més (+30,8%). Pel que fa l'afiliació a la Seguretat Social, Catalunya va guanyar 34.191 treballadors, un 1,03% més que fa un mes però en canvi són 156.186 menys que al juliol del 2019, un 4,44% menys. Al conjunt de l'Estat, l'atur registrat va caure en 89.849 persones, fins als 3.773.034 desocupats, és a dir un 2,33% menys que al juny però un 25,3% més que fa un any (+761.601).

Quant a l'afiliació a la Seguretat Social, va créixer en 161.218 persones, un 0,87% més que el mes anterior, però en canvi són 747.656 menys que fa un any, és a dir, un 3,83% menys.

Així, l'atur registrat a Catalunya torna a caure per primera vegada des de l'esclat de la pandèmia. L'últim mes en què el nombre de desocupats va disminuir va ser el març, just quan el govern espanyol va decretar l'estat d'alarma. Generalment, el juliol acostuma a ser un mes on l'atur s'incrementa, ja que bona part de les contractacions per a la campanya d'estiu en concentren al maig i al juny. En aquest sentit, l'anunci de noves mesures per al desconfinament –la reobertura de fronteres es va anunciar a finals de juny- ha contribuït a aquest canvi de tendència. Cal destacar, però que les dades del Ministeri de Treball no inclouen els centenars de milers afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).

Per altra banda, Catalunya es presenta com la tercera comunitat de l'Estat on més ha disminuït l'atur registrat en termes intermensuals. Només la superen Andalusia, amb una reducció de l'atur de 21.901 persones, i el País Valencià, amb 21.782 ocupats més. Comunitats com Múrcia i Madrid, en canvi, han vist com la crisi del coronavirus continua perjudicant l'ocupació. A Múrcia, l'atur registrat ha crescut en 1.309 persones, mentre que a Madrid ho ha fet en 6.339.

Afectació per sectors

Pel que fa al tipus d'activitat econòmica, l'agricultura va ser l'únic sector on l'ocupació es va quedar estancada durant el mes de juliol. A Catalunya, l'atur registrat dins aquesta branca va créixer en 187 persones, fins a les 9.191. En la indústria i la construcció, en canvi, l'atur es va reduir en 1.172 i 1.105 persones, respectivament. Segons les dades del Ministeri de Treball, el sector industrial suma 49.117 aturats, mentre que la construcció arriba als 35.567.

La caiguda de l'atur registrat durant el mes de juliol a Catalunya ve donat, majoritàriament, pel sector serveis. En concret, el nombre de persones desocupades dins aquesta branca es va reduir en 14.070.

La contractació, també a l'alça

Durant el setè mes de l'any, el nombre de contractes signats a Catalunya també es va incrementar respecte al juny. Segons indiquen les últimes dades, al juliol es van firmar 239.044 contractes, un 45,4% més respecte al mes anterior. No obstant això, la xifra de contractacions es manté molt per sota els volums registrats durant el mateix període de l'any anterior, concretament un 32,2% menys. Dels nous contractes signats a Catalunya, el 87,7% són temporals, mentre que la resta corresponen a contractes indefinits.

Al conjunt de l'Estat, la fotografia és pràcticament la mateixa. Al juliol es van signar 1.536.122 contractes, un 32,5% més en comparació amb el mes anterior. Tenint en compte la variació interanual, però, el descens de la contractació és del 29,5%.