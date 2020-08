Es manté el 0% de l'IVA a les compres de material sanitari essencial per combatre la covid-19

El Consell de Ministres ha decidit mantenir fins al 31 d'octubre del 2020 l'aplicació del tipus del 0% de l'IVA a les entregues, importacions i compres intracomunitàries de material sanitari essencial per combatre la covid-19 que tinguin com a destinatari una entitat pública, clíniques i hospitals o entitats privades de caràcter social. Aquesta mesura s'aplica també als hisops per mitjà de transport viral, que no estaven inclosos anteriorment, i s'aplica de manera retroactiva fins al 21 d'abril. El govern espanyol també ha aprovat un avantprojecte de llei que transposa les directives de la UE sobre l'IVA de comerç electrònic perquè tributi en el país de destí.

Amb aquesta mesura, es vol reduir les càrregues administratives i els costos de gestió pels professionals que facin vendes transfrontereres.

Tot i que en un principi el sistema d'IVA estava pensat per una tributació en origen, l'empenta de l'economia digital ha fet que sigui més fàcil pels consumidors comprar productes i serveis de proveïdors de tot el món ha provocat un canvi cap a la regulació basada en la tributació del destí, és a dir, al tipus impositiu del país.

La transposició de la directiva també generalitza la finestreta única. Amb aquest sistema, l'empresari no s'ha de donar d'alta a cada Estat membre on hagi de fer entregues o prestar serveis sinó que només haurà d'identificar-se a l'administració tributària del país on estigui establert.