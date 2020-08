Montajes Rus redueix de 69 persones l'afectació de l'ERO

Montajes Rus ha retallat de 248 a 179 persones l'afectació de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que ha presentat en resposta al tancament de l'activitat a la mina de Vilafruns. ICL hauria acceptat assumir a la mina de Súria 69 treballadors. Els sindicats, que aquest matí han mantingut una nova reunió negociadora de l'ERO amb Montajes Rus no accepten la proposta, i demanen que l'empresa presenti un Expedient dr Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) fins al setembre, quan es preveu que ICL presenti el seu pla de viabilitat, on s'espera que es contempli un quart torn i fins i tot un cinquè torn de treball, fet que els sindicats confien que pogués donar lloc a la reabsorció total dels 248 afectats pel tancament de Vilafruns.

"Volem que tots els treballadors siguin recol·locats a ICL i, si no pot ser, que siguin el mínim d'acomiadaments i en les millors condicions possibles", ha justificat Mercè Gómez, secretària general d'UGT al Bages-Berguedà.

Aquest dimarts s'ha celebrat la tercera de les reunions entre la direcció i el comitè d'empresa, que ha durat poc més d'una hora. Segons Daniel Erra, membre del comitè, estan pressionant perquè "els acomiadaments siguin els mínims", encara que lamenta que de moment les negociacions "no van ben encaminades". El comitè d'empresa de Montajes Rus té fins al 23 d'agost per negociar l'ERO. Si arriba el termini, sense acord, la direcció "farà el que cregui", explica Erra.

Montajes Rus va anunciar, el passat dia 21, que acomiadaria 248 treballadors, més de la meitat de la plantilla. Aquest dimarts, en la tercera de les reunions de la taula de negociació, ha rebaixat la xifra a 179. Segons la secretària territorial d'UGT, el que els hi han manifestat des de la direcció és que "després d'estudiar-ho detingudament i parlar amb ICL, han vist que es podien recol·locar a més persones". No obstant això, a parer de Gómez, "creiem que poden ser recol·locats més".

Les negociacions

Segons els membres del comitè d'empresa, de moment les negociacions "no van ben encaminades". Entre els aspectes que està causant més disputa, hi ha el pagament de les indemnitzacions. Aquest dimarts, ha explicat Gómez, s'ha assolit que es pagui 21 dies per any treballat en lloc de 20. També que es faci un pagament inicial del 70% de la indemnització i un segon del 30%, i no el 60 i 40% que inicialment plantejava l'empresa.