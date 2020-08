Els sindicats rebutgen la «inacceptable» proposta de Nissan però veuen marge per continuar negociant

Els sindicats de Nissan segueixen rebutjant la proposta feta divendres per l'empresa, ja que la consideren «inacceptable», però ahir creien que encara hi ha marge per negociar abans que avui venci el termini donat per la multinacional perquè els treballadors acceptin la seva última oferta.

Fonts sindicals van explicar a Efe que un dels principals punts de desacord és que els sindicats volen que l'empresa es comprometi que no hi hagi acomiadaments traumàtics fins al desembre del 2021 per tenir marge que arribi un possible inversor industrial, davant el compromís de la empresa de no acomiadar ningú fins al desembre del 2020.

«Aquesta és la diferència que ens impedeix seguir negociant, tota la resta es pot parlar», van explicar les mateixes fonts, que consideren que «un possible acord ara no serviria de res si al gener hi ha acomiadaments», ja que, així que comenci a anar-se'n gent al carrer, els treballadors voldran mobilitzar-se. Els sindicats critiquen que l'empresa no s'ha compromès a res respecte a la reindustrialització de Nissan a Barcelona i a la garantia de l'ocupació, a més de considerar injustes les indemnitzacions, ja que hi ha treballadors que fa 40 anys que són a l'empresa.

La proposta que Nissan va fer divendres contempla el manteniment de l'activitat industrial fins al 31 de desembre de 2021, condicionada al reinici de la producció a finals d'agost i amb garantia d'ocupació fins a desembre de 2020. A més, ofereix un pla de prejubilacions als nascuts abans del 31 de desembre del 1966 que inclou l'abonament d'un complement fins al 90% del salari net fins als 63 anys. Per als nascuts entre gener del 1967 i desembre del 1970,planteja un pla de rendes que inclou un complement fins al 75% del salari net fins als 61 anys, mentre que a la resta d'empleats menors de 50 anys proposa una indemnització de 60 dies de salari per any treballat amb un màxim de 42 mensualitats.

Malgrat tot, els sindicats creuen que hi ha marge per tornar negociar i l'empresa no ho descarta, tal com va dir diumenge a TV3 el directiu encarregat del tancament de les plantes de Nissan a Catalunya, Frank Torres.