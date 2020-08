Les cambres critiquen la renúncia a una vintena de projectes eòlics

Les cambres de Catalunya van mostrar ahir la seva preocupació pels recents dictàmens de no viabilitat d'una vintena de projecte eòlics arreu del país, especialment a les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Camp de Tarragona. «Els projectes eòlics descartats podrien arribar a generar 1.150 GWh i suposarien una aportació al PIB de Catalunya de gairebé 40 milions d'euros a l'actual preu de mercat de l'electricitat», segons els càlculs les cambres de Catalunya.

Juntament amb la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC), les institucions camerals reclamen a la ponència d'energies renovables –encarregada dels dictàmens no vinculants- que tingui una «visió total, holística» en l'anàlisi d'aquests plans eòlics.

«Sens dubte s'han de considerar totes les afectacions sobre fauna, paisatge i l'activitat primària, però cal evitar recurrents posicions extremes que no s'entenen degudament sospesades amb les necessitats i avantatges per a Catalunya», recorden les cambres de Catalunya i la UPIC. De fet, les dues institucions apunten que –per fer front als compromisos de la transició energètica– Catalunya ha de posar en servei un mínim de 4.090 MW de nova capacitat de generació eòlica i 6.270 MW de nova capacitat de generació solar fotovoltaica durant els pròxims 10 anys. «Això suposaria una inversió de l'ordre de 3.965 milions d'euros per la part eòlica i 5.568 milions d'euros per la part solar fotovoltaica, i generaria una gran capacitat de creació d'ocupació, estimada amb uns 30.000 llocs de treball», calculen les dues institucions.