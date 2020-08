CCOO i UGT acusen Correus de retallar el servei a la Catalunya rural

CCOO i UGT han denunciat que Correus retallarà el seu servei postal aquest estiu a la Catalunya rural perquè no ha fet contractacions per cobrir les vacances dels treballadors que atenen els municipis d'aquestes zones. En un comunicat, lamenten que molts veïns rebran el correu només un dia la setmana quan, per llei, l'empresa ha de garantir que sigui de dilluns a divendres a tot el territori nacional sense distinció del lloc on es resideixi. «La retallada en contractació per cobrir les absències durant l'estiu és gairebé absolut a tots els centres de treball, i això genera a totes les poblacions un deteriorament del servei públic, en el repartiment i en l'atenció al públic, perquè és impossible assumir tota la feina», alerten.