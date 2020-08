La direcció de Nissan i els sindicats arriben a un acord sobre el tancament de les plantes a Catalunya

La direcció de Nissan i els sindicats han arribat a un acord aquesta tarda sobre l'ERO a 2.525 treballadors i el tancament de les plantes a Catalunya després de 25 hores de reunió telemàtica, segons Treball. Entre d'altres, l'empresa s'ha compromès a no executar cap acomiadament traumàtic i les baixes només seran voluntàries o per prejubilacions fins a finals del 2021, quan la marca té previst tancar les plantes de la Zona Franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada, segons fonts sindicals. A més, s'han obtingut millores en les indemnitzacions per al col·lectiu de treballadors d'entre 50 i 54 anys, després d'incloure'ls en el Conveni Especial de la Seguretat Social.

Un dels punts on més s'ha encallat els directius de l'automobilística i els sindicats ha estat com gestionar l'excedent de treballadors fins a finals del 2021, un any més tard de la data que va anunciar inicialment la companyia per tancar plantes de la Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca.

Els sindicats han exigit des de l'inici evitar acomiadaments traumàtics mentre que hi hagués activitat industrial a les plantes. Finalment, la part de la plantilla que surti abans de l'empresa serà voluntàriament o per prejubilació.

La plantilla celebrarà una assemblea aquest dijous al matí a Montcada per ratificar l'acord. Mentrestant, aquest vespre els advocats de les parts estan revisant el redactat del document.