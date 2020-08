El Govern accelera el desplegament de la fibra òptica amb una inversió de 57 milions d'euros

El Govern va aprovar ahir al Consell Executiu una inversió de 57 milions d'euros per accelerar l'extensió la xarxa de fibra òptica a Catalunya durant els anys 2020 i 2021, que se suma als 13,5 milions que ja s'estan executant per connectar les capitals de comarca. Entre els trams inclosos en aquesta nova inversió d'extensió de la fibra figuren el de Solsona-la Seu d'Urgell i el de Sant Salvador de Guardiola-la Pobla de Lillet, segons la relació divulgada per la Generalitat.

En un comunicat, el Govern va explicar que un cop acabades les obres, el 2021, un 90% de la població de Catalunya quedarà coberta amb la xarxa de fibra òptica de la Generalitat.

Amb aquest encàrrec del departament de Polítiques Digitals i Administració Pública a l'empresa pública Infraestructures.cat s'accelera el desplegament de la fibra òptica a tots els municipis de més de 50 habitants.

«En total, més de 6.000 quilòmetres de fibra òptica que garantiran la connectivitat, l'equilibri territorial i la cohesió social a tot el país», destaca el Govern.

«El projecte de la Generalitat d'articular una xarxa de fibra òptica neutra, oberta i amb una tarifació pels serveis de connectivitat independent de la distància ha demostrat la seva efectivitat per fomentar el desplegament de xarxes finalistes per part dels operadors», va subratllar l'executiu català en el seu comunicat.