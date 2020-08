Montajes Rus redueix de 69 persones l'afectació de l'ERO pel tancament de la mina

Montajes Rus ha retallat de 248 a 179 persones l'afectació de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que ha presentat en resposta al tancament de l'activitat a la mina de Vilafruns. Segons fonts sindicals, ICL hauria acceptat que Montajes Rus aporti 69 treballadors més a les instal·lacions mineres de Súria. Els sindicats, que ahir al matí van mantenir una nova reunió negociadora de l'ERO amb Montajes Rus, no accepten la proposta, i demanen que l'empresa presenti un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) fins al setembre, quan es preveu que ICL faci púbic el seu pla de viabilitat. En aquest pla, segons els sindicats, es podria contemplar un quart torn i fins i tot un cinquè torn de treball a les instal·lacions de Súria, fet que els sindicats confien que pogués donar lloc a la reabsorció total dels 248 afectats pel tancament de Vilafruns.

La negociació entre representants dels treballadors i l'empresa berguedana no avancen. Montajes Rus ha incrementat la seva oferta d'indemnització de 20 (el que marca la llei) a 21 dies, que es pagarien en dos terminis: el 70% en signar els acomiadaments i el 30% restant al cap de 90 dies. Aquesta proposta tampoc és acceptada pels representants sindicals, que contraproposen un pla de màxims amb 45 dies per any treballat.

«No veiem ganes de negociar, en l'empresa», explicaven ahir a aquest diari fonts sindicals, que veuen el futur amb desànim. Quant a la proposta de donar feina ara a 69 persones més a Súria, les mateixes fonts diuen «no entendre» què ha provocat aquest canvi. «Abans d'anunciar el tancament de la mina ja es va presentar un ERO per a 66 persones. I ara resulta que se'n podrien recol·locar 69. No s'entén».

Els representants dels treballadors exigeixen responsabilitats a ICL, ja que recorden que el tancament de la mina va tenir lloc «després de dues morts (de treballadors de Montajes Rus), perquè la mina no estava en condicions. I les instal·lacions de Sallent són d'ICL». Segons les mateixes fonts, en la negociació s'hauria demanat a Montajes Rus que «exigeixi» a ICL que aporti diners per a les indemnitzacions dels treballadors afectats per l'ERO.

Ahir, durant la reunió entre comitè i empresa a la seu de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB), a Berga, la CGT va concentrar una vintena de persones davant del local per pressionar en la negociació. Es van llançar alguns petards, però la concentració va transcórrer sense incidents.

La data límit per tancar la negociar entre les parts és el 23 d'agost. La propera trobada entres sindicats i empresa tindrà lloc aquest divendres al matí, a la mateixa seu de l'ACEB.