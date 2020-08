Torra atribueix a un «malentès» el malestar patronal amb la llei de cambres

Quim Torra, atribueix a un «malentès» el malestar de les patronals i sindicats amb el decret llei que regula la participació institucional i el finançament de les cambres i confia a arribar a una solució que sigui «del grat de tots».

Després de la reunió setmanal de Govern, Torra va insistir ahir en roda de premsa que la tramitació de la llei de cambres és un «compromís» de l'executiu malgrat el rebuig de Foment, Pimec, CCOO i UGT, que li han exigit que no segueixi endavant perquè, segons el seu parer, la norma «amenaça el diàleg i la concertació social».

«(El decret) Ha suscitat un malentès amb els actors socials i econòmics de país. Donem-nos aquest temps per parlar, per consensuar i desfer aquests malentesos», va dir abans d'asseverar: «Estic segur que tots serem capaços de trobar una solució que sigui del gust de tots». Torra rebatia així el comunicat que van divulgar el cap de setmana patronals i sindicats de Catalunya, preocupats perquè el Govern tramiti per la via d'urgència un decret que creuen que «vulnera l'ordre jurídic i trastoca l'estabilitat i utilitat de la concertació social».