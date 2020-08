Els treballadors de Nissan ratifiquen l'acord per unanimitat

Els treballadors de Nissan han ratificat, per unanimitat, l'acord definitiu sobre l'ERO que afecta 2.525 treballadors i suposarà el tancament de les plantes a Catalunya. Centenars de persones han participat en l'assemblea, convocada per CCOO, UGT, CGT i l'USOC. Després que els representants dels sindicats desgranessin, a grans trets, el document consensuat, els empleats, a mà alçada, hi ha donat el vistiplau. Entre d'altres, l'empresa s'ha compromès a no executar cap acomiadament traumàtic i les baixes només seran voluntàries o per prejubilacions fins a finals del 2021, quan es tancaran les plantes de la Zona Franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada.

Després de 25 hores de reunió telemàtica, sindicats i direcció arribaven aquest dimecres a la tarda a un acord definitiu. Calia però, ratificar-lo pels treballadors i aquest dijous al migdia centenars de treballadors s'han concentrat a les portes de la planta de Montcada amb aquesta voluntat. En un clima festiu i després que els portaveus dels sindicats desgranessin el seu contingut, han donat finalment llum verda al document.

Durant l'explicació del document per part dels sindicats, no han faltat els retrets. Miguel Ruiz, secretari general del sindicat Sigen-USOC, ha estat un dels més contundents, especialment contra el govern espanyol, per no haver modificat l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors, que permet a l'empresariat presentar un ERO sense autorització prèvia de l'administració.

Per la seva part, Javier Turrillo, de la CGT, ha posat en valor la importància de l'acord assolit. "Hem guanyat la lliga, però no la Champions", ha assenyalat en referència al fet que, d'una banda, no s'hagi pogut evitar el tancament i que, per una altra, ara caldrà afrontar el projecte de reindustrialització. També el delegat de CCOO al comitè d'empresa, Miguel Àngel Boiza, ha insistit en el fet que la lluita no ha acabat encara i que caldrà seguir amb la línia de la mobilització per aconseguir inversions per mantenir el teixit industrial del sector en el territori i protegir l'ocupació.

En declaracions als mitjans, el president del comitè d'empresa, Juan Carlos Vicente, també ha valorat positivament l'acord dins de la "realitat a la qual ens enfrontàvem".

L'assemblea s'ha celebrat en un ambient festiu. Entre els participants hi havia l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, qui ha volgut remarcar davant dels assistents que la seva lluita "ha estat tot un exemple per a molts".



Un acord amb tres potes bàsiques

L'acord assolit entre sindicats i empresa es basa en tres punts bàsics: els acomiadaments, les indemnitzacions i el projecte de reindustrialització.

En el primer dels apartats, l'empresa s'ha compromès a no executar cap acomiadament traumàtic i les baixes només seran voluntàries o per prejubilacions fins a finals del 2021, un any més tard de la data que va anunciar inicialment la companyia.

Pel que fa a les indemnitzacions, s'han establert diferents grups en funció de l'edat. Els nascuts abans del 31 de desembre del 1966 cobraran el 90% del salari fins als 63 anys. A més, els treballadors d'entre 51 i 54 anys podran prejubilar-se amb conveni especial fins als 63 o els 61 anys en diferents percentatges de sou (del 75% fins al 85%).

Pel que fa als més joves, de menys de 50 anys, garantiran una indemnització de 60 dies per any sense límits d'anualitats. Pels empleats d'aquesta franja d'edat que optin a treballar a la nova empresa, la compensació serà equivalent a 50 dies sense límits d'anualitats i amb una percepció lineal de 750 euros per any d'antiguitat, cosa que deixa un total molt similar a una indemnització de 60 dies.

Finalment l'acord també preveu un projecte de reindustrialització de les tres plantes i garantir l'ocupació durant els tres primers anys en la hipotètica nova empresa que ocupi els terrenys de Nissan.Segons han explicat els sindicats, es crearà una taula tripartida amb els governs que vetllarà per l'ocupació i les condicions laborals dels i les treballadores en la futura empresa.



40 anys d'història

La companyia nipona va anunciar el 28 de maig que tancaria les tres fàbriques que té a Catalunya, argumentat que les instal·lacions no eren competitives. Les instal·lacions de la multinacional -Zona Franca, Montcada i Reixac, Sant Andreu, el centre de distribució al port i la planta de recanvis- representen l'1,3% del PIB de Catalunya i el 7% del producte industrial català.

La marxa de Nissan posa fi a 40 anys d'història tot i que l'origen de Motor Ibérica es remunta fa un segle, el 1920, amb la fàbrica que Henry Ford va decidir instal·lar a Cadis. El centre es va traslladar a la capital catalana al cap de tres anys i es va instal·lar al Poblenou. Trenta anys més tard i en plena dictadura, Ford va marxar d'Espanya, l'empresa es va nacionalitzar i va passar a anomenar-se Motor Ibérica. No va ser fins al 1967 que la producció es va traslladar a la Zona Franca. Nissan va adquirir part de la companyia el 1980.