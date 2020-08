El BBVA confia que la recuperació total sigui un fet a final del 2022

Són mals temps per a l'economia. Desastrosos. Però la llum al final del túnel podria tenir una data aproximada: al final del 2022, segons preveu el servei d'inversions del BBVA. Enrique Marazuela, director d'inversions de la Banca Privada de BBVA Espanya i president de CFA Society Spain, la societat local de CFA Institute a Espanya, creu que «les tendències estructurals d'Espanya són prou potents perquè la situació es pugui revertir».

Per a Marazuela, «és clar que és un any molt dolent, però les tendències estructurals del turisme al litoral espanyol són francament bones i no es veuran truncades per l'existència de la pandèmia». Segons Marazuela, «les autoritats econòmiques han de tenir en compte que tenim negocis rendibles, viables, tan viables que potser no estaven preparats amb prou capital per afrontar una situació que no esperàvem i que seria absurd estar-hi, perquè ocorre una vegada cada cent anys». Marazuela creu que «la recuperació no serà tan vertical com ho va ser just després del confinament, però creiem que, al món desenvolupat, arribarem als nivells anteriors a la covid-19 al final del 2022». L'economista recorda que la recessió iniciada el 2007 estava motivada pel sobreendeutament, mals balanços, una construcció d'habitatges més elevada del que podíem suportar: «I avui estem parlant d'una crisi per un factor exogen».

L'evolució econòmica dels últims anys convida a cert optimisme, si això és possible en la situació actual: «L'economia s'estava desaccelerant suaument des de final del 2017, però des de la segona part del 2019 i el primer primer mes del 2020 vèiem una estabilització i fins i tot una certa recuperació». I insisteix que «aquesta crisi no ha estat provocada per factors endògens, que tarden més a depurar-se, i l'actuació per part de les administracions, tant en política econòmica com fiscal, ha estat ràpida i contundent. Hi haurà una abundant liquiditat, els tipus no s'apujaran fins al 2022 i el programa de creixement de la Unió Europea és, a més, un primer intent d'unió fiscal».

Marazuela reforça la seva tesi amb les últimes previsions globals: l'economia mundial caurà el 3,1% enguany i l'any que ve creixerà el 5,1%, arrossegada per Xina, que, tot i que enguany davallarà el 2,2%, l'any que ve augmentarà el 5,5%. Als Estats Units, la caiguda serà enguany del 5,1%, i creixerà el 3,5% el 2021. A l'Eurozona, la davallada el 2020 serà del 8,5%, i hi haurà un increment del 5,8% l'any que ve. A Espanya, es preveu una davallada de l'11,5% aquest any i una puja del 7% l'any vinent. A Catalunya, «on hi ha més turisme i més exportacions», la caiguda serà més profunda, però també la recuperació: -12% enguany i +7,4% el 2021».

Per a Enrique Marazuela, la situació actual de davallada econòmica, sustentada en les darreres informacions sobre l'evolució del PIB l'últim trimestre, «estan dins del que podíem esperar. No és cap brindis al sol dir això, però estem veient bones xifres de recuperació econòmica».

Segons l'expert en mercats internacionals del BBVA, avui el virus ja no és un estrany absolut. «Ja no estem en el total desconeixement de quan va aparèixer. Certament, el confinament ha tingut conseqüències econòmiques de molta profunditat, però avui tenim mesures d'higiene que estan funcionant. Hi ha rebrots, però són el més lògic quan s'ha aixecat el confinament. Les dades de contagis no són avui les del març». Tot plegat genera que «els mercats, que entenen que avui no hi ha ni remei ni vacuna, estan reaccionant positivament a totes les mesures». Creix la confiança global, assegura Marazuela.

En sortir de la pandèmia, apunta l'expert, «el món serà més asiàtic del que ho era fins ara, però tant com ho ha estat al llarg de la història, excepte els segles XIX i XX. Tornarem al paradigma mundial», assegura.