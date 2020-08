Sis viticultors obren 'wine bars' a l'estiu amb l'objectiu d'atraure el públic local

Aquest estiu sis cellers de la DO Pla de Bages s'han animat a oferir l'opció de wine bar a la seva carta de serveis. En aquest espai, els clients poden tastar els vins en copes i alhora gaudir del paisatge de vinya. La majoria de cellers incorporen a l'oferta productes per picar, com ara embotits i formatges, i alguns fins i tot música en directe.

Amb l'obertura de l'Espai Artium el novembre del 2016, el Celler Cooperatiu d'Artés va ser pioner al Bages a oferir el servei de wine bar. L'any passat van provar-ho els cellers Abadal –només un dia la setmana– i Mas de Sant Iscle. Enguany s'hi han afegit Fargas-Fargas, l'Oller del Mas i Coll-baix-celler El Molí.

'Wine bar' del celler Fargas-Fargas

Segons els responsables dels cellers, la caiguda de les vendes pel tancament de bars i restaurants durant la fase de confinament i la incertesa sobre el turisme internacional van fer-los arribar a la conclusió, abans de l'estiu, que calia centrar-se en el públic local.

De manera puntual i per donar a conèixer les diferents iniciatives, la DO Pla de Bages ha creat el Passaport Wine Bar, el qual agrupa els cellers amb wine bar de la DO. La promoció consisteix que a tots aquells que durant l'estiu passin pels sis wine bars se'ls regalarà una ampolla de vi. El passaport pot obtenir-se a qualsevol dels cellers, i cal completar-lo abans del 31 d'agost per poder obtenir l'obsequi.

A banda dels espais de wine bar, la DO també ha elaborat enguany una guia amb totes les activitats d'enoturisme, horaris i establiments on poden tastar-se durant aquest estiu.