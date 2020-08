La tecnologia marcarà les tendències del sector turístic del postcovid-19

Túnels desinfectants i sensors electrònics per a la prevenció dels contagis marcaran les tendències del sector, mentre que els viatgers continuaran optant majoritàriament per viatges en vehicle privat per territori nacional i allotjaments vacacionals de curta durada, enfront dels vols internacionals i els allotjaments en hotels.

El reconegut expert anglès Ray Hammond analitza en el seu últim informe, «Els viatges post covid-19» per a Allianz Partners, les últimes mesures adoptades per un sector en crisi, marcat per l'assot del virus. L'investigador posa el focus en la profunda recessió que viu avui la indústria del turisme, i pronostica la disminució del nombre d'aerolínies operatives i d'aeroports en funcionament a tot el món.

En el seu informe, Hammond analitza les últimes directrius de l'Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA) imposades en la gairebé totalitat d'aeroports de tot el món, entre les quals hi ha l'ús de màscares facials, el comiat de familiars i amics fora de les instal·lacions de l'aeroport, la distància de seguretat d'1,5 m i el respecte de les indicacions en el terra en botigues i oficines. A més, també subratlla la importància d'altres mesures, com la reducció de l'equipatge de cabina per accelerar l'embarcament i reduir el risc de contagi, i la total desinfecció dels avions entre vols.

Aquesta última mesura ha ocasionat enormes pèrdues a les aerolínies de baix cost, el model de negoci de les quals es basa precisament en el ràpid canvi de passatgers. Com a mesura complementària, l'EASA ha recomanat també que, un cop a bord, s'evitin les cues d'accés als lavabos, es redueixin els serveis de menjars i begudes i s'elimini la venda d'articles lliures d'impostos.

Entre les novetats més cridaneres, Hammond esmenta en el seu informe l'últim desenvolupament del grup aeroespacial Airbus que consisteix en la col·locació de passarel·les d'accés als avions que actuen com a túnel desinfectant, i, fins i tot, podran estar equipades amb sensors electrònics per detectar el virus.

No obstant això, malgrat els avanços tecnològics que s'estan donant per a la prevenció dels contagis, tot apunta cap a una difícil recuperació del nombre de passatgers, especialment en els vols de llarga durada.

Respecte dels viatges de negocis, Hammond analitza les enquestes informals que s'han dut a terme sobre directius i que estimen la disminució d'aquesta mena de trasllats aproximadament en un terç, a causa, en part, de les polítiques generalitzades d'estalvi de costos per part de les companyies. Algunes han optat per sistemes de realitat virtual per dur a terme reunions de manera digital, encara que Hammond insisteix que no es tracta d'una veritable alternativa al contacte real, en persona.

Els pronòstics apunten cap a una represa gradual dels esdeveniments esportius, acadèmics, professionals i comercials a gran escala, una vegada comencin a administrar-se vacunes efectives a tot el món. No obstant això, hi haurà sectors amb més dificultats a l'hora de la seva recuperació, com el dels creuers. Els estrictes protocols d'evacuació i sanejament, així com la desaparició d'elements característics com el bufet lliure, faran que el nombre de turistes que optin per aquesta mena de viatge, majoritàriament d'edat avançada, es redueixi molt.

Finalment, Hammond posa en relleu l'auge de l'allotjament vacacional de curta durada, combinat amb els desplaçaments en vehicle privat per territori nacional, i assegura que s'imposarà aquesta modalitat de manera generalitzada, en detriment d'hotels i vols internacionals.