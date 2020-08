Beques 2020-2021: Com sol·licitar les ajudes del Ministeri d'Educació

Els estudiants podran a partir del dilluns presentar la seva sol·licitud per a beques i ajudes a l'estudi de cara al pròxim curs 2020-2021, segons ha publicat aquest dissabte el Boletín Oficial del Estado (BOE).



Els ministeris d'Educació i d'Universitats expliquen que el departament que dirigeix Isabel Celaá ha posat en marxa una web que recull els tres tipus de beques i ajudes i cadascun disposa d'un apartat informatiu.



Tipus de beques i ajudes

Termini per a sol·licitar-les



Quantia

Requisits per a sol·licitar-les

Com demanar-les

Hi ha tres tipus d'ajudes: beques d'FP, Batxillerat i altres estudis no universitaris; beques universitàries i ajudes per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educativa, inclòs l'alumnat amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA).- Beques FP, Batxillerat i altres: des del 9 d'agost a l'1 d'octubre.- Beques Universitat, grau i màster: des del 9 d'agost al 15 d'octubre.- Altres ajudes: des del 9 d'agost al 30 de setembre.La quantitat a rebre oscil·la entre elsd'una beca bàsica ao 1.600 per canvi de residència. L'excel·lència acadèmica també es premia, i a més de la part fixa hi ha quantitats variables. La combinació de totes aquestes magnituds configura la suma total a rebre.El Govern assegura que la quantia de beques i ajudes augmenta un 22% aquest curs fins als 1.900 milions d'euros, la qual cosa suposa "el major increment en una dècada".Per a cadascuna d'aquestes beques i ajudes, la web detalla els requisits. A més, s'han introduït canvis en els llindars de renda dels sol·licitants, perquè les ajudes "arribin als estudiants que més les necessiten". En total, segons aquests ministeris,, 372.240 de nivells no universitaris i 253.274 de grau i màster.Consulti la web per tal d'accedir a tota la informació sobre beques i ajudes del Ministeri d'Educació (MEC).